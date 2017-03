Reestructurar la deuda no es la solución: Pepe Yunes

Connect on Linked in

Tuxpan, Veracruz

El senador José Francisco Yunes Zorrilla admitió que era necesario reestructurar la deuda del estado; sin embargo, advirtió que con ello no se resuelve el problema financiero por el que atraviesa la entidad.

En entrevista efectuada en esta ciudad, refirió que Veracruz tiene un déficit de mil millones de pesos, cifra que debe ajustarse a fin de poder hacer frente al problema económico que se tiene.

“La reestructura de la deuda en Veracruz es uno de los pasos que se requieren para darle liquidez a las finanzas públicas del estado, pero no resuelve el problema; (hay) un déficit de cerca de mil millones de pesos que se tiene que ajustar”.

El también presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado insistió en que en sí misma, la reestructura de la deuda no es del todo negativa y señaló que la postura de los diputados locales de no aprobarla hasta tener todos los detalles, es acertada.

“La están revisando por un lado y por otro lado, están tratando de delinear cuales son los recursos que se liberan, las participaciones que se estaban utilizando para pagar intereses, los que ya no se van a pagar porque seguramente, esa es la bondad de la reestructura en qué se van a pagar y esa es una facultad de los diputados”.

Yunes Zorrilla se mostró a favor de que se efectúe pronto, la reestructura de la deuda de Veracruz.

El senador priista, estuvo presente en la inauguración de la Tuxpan Port Terminal, ahí dio a conocer que están dando seguimiento a los asuntos importantes de la zona y de la región.