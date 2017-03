Refrenda Américo trabajo con las nuevas generaciones

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Al acudir a la primera emisión del programa Poder Joven Xalapa 2017 que se transmitirá a través de Magia 93.7 FM, del Grupo Avanradio, el alcalde Américo Zúñiga Martínez refrendó el compromiso de la administración municipal por dar continuidad a los programas municipales que dan cabida a las diferentes expresiones e inquietudes de los jóvenes de la ciudad.

Conducido por Daniela Garrido y Osvaldo Jarvio, dos de los diez ganadores del casting de voces, la entrevista giró en torno a los logros de la actual administración, de cómo se ha apoyado a la juventud a través del impulso de diferentes esquemas, el rescate de espacios para el esparcimiento el arte y la convivencia, así como el manejo y uso de las redes sociales para mantener cercanía con los ciudadanos.

Acompañado de la Directora de la Juventud, Diana Olivia González y Luego de contestar las llamadas al programa por parte de los radioescuchas, Zúñiga Martínez destacó que su administración ha trabajado y seguirá trabajando para incrementar la confianza ciudadana en todas y cada una de las acciones de gobierno, así como para involucrar a las familias en la construcción de una mejor ciudad.

Dijo que desde 2014 a la fecha el municipio de Xalapa cuenta con nuevos espacios dedicados a la promoción del arte, las actividades físicas o recreativas como la Iniciativa Municipal para el Arte y la Cultura (IMAC), así como por programas destinados a que los jóvenes no abandonen sus estudios con la obtención de becas y tengan la oportunidad de contar con mejores condiciones para estudiar en sus escuelas.

También destacó la pavimentación de un importante número de calles y avenidas o la construcción de infraestructura hidráulica para evitar inundaciones en la ciudad, acciones que hoy permiten agilizar el tráfico vial, mejorar las condiciones de vida de los habitantes en época de lluvias.

Reconoció que si bien la capital enfrenta retos como la movilidad urbana y la recolección de los desechos sólidos, se viene trabajando para implementar esquemas de mantenimiento como el programa de imagen urbana que permite atender las áreas verdes de parques y jardines, banquetas y guarniciones.

Xalapa no está preparada para asumir la seguridad: Américo

El presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que la ciudad no está preparada para asumir la seguridad municipal.

Cuestionado en torno a la intención de que vuelva a ser responsabilidad de cada ayuntamiento la seguridad de sus demarcaciones según señaló el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, dijo que Xalapa no cuenta con una sola patrulla, un chaleco antibalas o personal adscrito capacitado para ello.

Señaló que hasta el momento no hay un solo documento que establezca está posibilidad y por tanto tampoco se ha platicado sobre el caso.

“Sería una discusión mayor, pero es una propuesta que no conozco. Se tendría que analizar muy claramente revertir la seguridad pública hacia el orden municipal”.