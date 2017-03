Veracruz está peor ahora que con Javier Duarte: Yunes Landa

Tuxpan, Veracruz

Veracruz está peor ahora, que con Javier Duarte, declaró el senador veracruzano Héctor Yunes, quien refirió lo anterior, tras señalar que connacionales en Estados Unidos, están preocupados por sus familiares, radicados en el estado.

Entrevistado a su visita a este municipio, señaló que tan solo en el tema de seguridad, el problema se le salió de control al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

“Lamentablemente se le salió de control al gobernador el tema de la seguridad. Acabo de estar en Houston; ahí me reuní con empresarios veracruzanos y otros empresarios no veracruzanos que tienen inversiones en Veracruz y me decían que están muy preocupados”, contó.

Y abundó: “Al igual que otros veracruzanos no empresarios con los que también me reuní, que me dijeron que sus familiares que radican acá les han dicho a ellos que Veracruz ahora está peor que con Javier Duarte. Que eso ya es decir, estar peor que con Duarte, es terrible porque Javier es el peor gobernador que hemos tenido hasta ahora.

Sin embargo, dijo celebrar que el tema de seguridad sea apoyado a través por el Gobierno Federal.

“Celebro que el Gobierno Federal venga a rescatar a Veracruz, venir a rescatar a un gobierno que no puede con el paquete y que le quedó grande el tema de la inseguridad como el tema del desempleo”.

Por último, lamentó que el gobierno que encabeza el panista Miguel Ángel Yunes desatienda temas tan importantes como el desempleo, la migración, y hasta festividades como Cumbre Tajín.