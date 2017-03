Estudiantes exigen pago de becas

Connect on Linked in

Redacción AZ

Personas que se identificarón como estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y de los Institutos Tecnológico de Veracruz se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para exigir el pago de las becas de manutención.

Refirieron que son 32 mil estudiantes en todo el estado de Veracruz a los que se les adeudan las becas de los años 2014, 2015, 2016, periodo en el que gobernó el ex priista, Javier Duarte de Ochoa y lo que va del 2017.

La estudiante de la facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV), Magaly Méndez Gálvez refirió que el día jueves asistieron al municipio de Tuxpan en el norte del estado para estar presentes en el evento del presidente Enrique Peña Nieto, pero al llegar a una gasolinera fueron interceptados por una camioneta con elementos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Refirieron que eran dos camiones con un promedio de 100 estudiantes, los que ya no pudieron continuar el avance hacia el evento del presidente de México porque la camioneta de la SSP se atravesó y no les permitió continuar el paso.

“Llegamos a la gasolinera a las 12 del día, y no nos dejaron salir de ahí y no tuvimos la oportunidad de ver al presidente. Queríamos llegar y llamar la atención, ser escuchados para que nos den respuesta del pago de las becas”, refirió.

Explicó que es un total de 390 millones de pesos la deuda del gobierno del estado por el concepto de becas de manutención para estudiantes.

“Estamos exigiendo un pago que se debe de Becas Manutención porque son 320 mil estudiantes afectados con este tema, hemos tocado puertas, hemos querido hablar con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y nadie nos ha escuchado”.