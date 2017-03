Florinda Meza, en bancarrota

Connect on Linked in

Ciudad de México

El presente de la actriz Florinda Meza no es el mejor. Cuesta creer que la última mujer de Roberto Gómez Bolaños , y una de las protagonistas de la serie “El Chavo del 8”, ahora se vea obligada a desprenderse de sus bienes para poder sobrevivir.

Ella misma, en una reciente aparición en la televisión chilena, confirmó la información: la mansión de Cancún que compartía con su marido y mentor fue puesta a la venta a un valor millonario, pero muy inferior al precio de mercado.

“Deseo con toda el alma que aparezca un comprador. La estoy vendiendo inclusive muy barata, casi al costo del terreno”, declaró a la cadena Telemundo.

¿La cifra? Se habla de 2 millones de dólares. “Tenemos más de lo que soñamos, pero mucho menos de lo que la gente cree”. Lo decía Roberto Gómez Bolaños. Y hoy lo reafirma Florinda Meza a la hora de reconocer que su lujoso ritmo de vida ya le resulta insostenible.

Las voces más extremistas hablan de la quiebra de Doña Florinda, como la llaman todos, como si el nombre de la ficción hubiera pasado de la pantalla a su vida real. No son pocos los que afirman que la lujosa residencia de mil 370 metros cuadrados ubicada a metros del mar, no sería el único bien de su actual patrimonio que estaría rematando.

La venta de joyas y propiedades menores, y la reducción de su personal de servicio, son algunas de las medidas que habría tomado para que los números no den más en rojo en la alicaída economía doméstica.

Futuro incierto

Mientras Florinda busca acomodar sus números para salir de la crisis financiera, apuesta a continuar con su carrera artística como medio de evasión y para generar algún tipo de ingreso a sus arcas. A los 67 años, intentó reflotar el personaje de Chimoltrufia como si fuese una youtuber, pero, hasta el momento, el emprendimiento fue un fracaso.

La gente añora ver a esa criatura de ficción junto al Chómpiras, que interpretaba Bolaños y no sola y en una plataforma digital.