Hector Yunes exhibe sus diferencias con Ochoa Reza en el PRI

Redacción AZ

El senador de la República, Héctor Yunes Landa, reprochó de manera pública al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, no prestar la atención debida al estado de Veracruz para las elecciones de este 4 de junio.

En una serie de mensajes, a través de las redes sociales, el priísta achacó a su dirigente nacional que no le contesta ni las llamadas, omitiendo así la importancia que tiene el Estado.

“@EnriqueOchoaR te he buscado con propósito fijar posición como priísta sobre tu poca atención a #EleccionesVeracruz”, escribió Yunes Landa desde su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los señalamientos no acabaron allí, pues el Legislador aseguró que muchos militantes del tricolor en la entidad perciben, por sus acciones y discursos, que Veracruz no es prioridad para Ochoa Reza.

“Veracruz no es prioridad para ti. (…) No son 3, somos 4 estados en elecciones, olvidaste mencionar #EleccionesVeracruz en el último Consejo Político. Algo no menor. (..) Hay 3 elecciones de gobernador y en Veracruz 212 Ayuntamientos, pero somos el único estado en oposición”, señaló Yunes Landa. El Senador pidió al líder nacional del PRI que si su agenda no permite llamadas o contestar mensajes, deberá hablar de Veracruz en el aniversario del PRI.

“Aunque sea sólo discurso y no realidad, ojalá menciones que #Veracruz sí será prioridad y sí te importa. (…) Si desconoces la relevancia política de #Veracruz, recuerda: somos 4to estado con mayor padrón electoral”, escribió Yunes Landa.