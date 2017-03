Por segunda ocasión suspenden audiencia del caso Bermúdez

Connect on Linked in

XALAPA

Por segunda ocasión, la audiencia de acumulación de pruebas por el proceso que enfrenta Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, fue suspendida al no presentarse físicamente los también imputados Roberto Esquivel y Alejandro Contreras Uscanga.

Poco antes del mediodía, el ex funcionario regresó a su reclusión en Pacho Viejo.

En el desarrollo de la audiencia, la jueza de control del Juzgado Segundo Oral en Pacho Viejo, Estrella Alelí Iglesias, insistió que durante estos procesos se le juzga en libertad, imposibilitándola para autorizar libertad de Bermúdez Zurita.

Desde las diez de la mañana de este primer viernes de marzo, los abogados defensores de Esquivel y Contreras, presentaron escritos de los mencionados argumentando su inasistencia y no tener nada que agregar a la audiencia.

El abogado defensor de Contreras Uscanga, José Martín Rivera Martínez, agregó un certificado médico donde explica que permanece internado por problemas de salud en el Hospital Vital Xalapa, en la cama número 226.

Al terminar el debate, donde se discutió por los defensores y la Fiscalía General del Estado (FGE), la ausencia de dos imputados, la jueza Iglesias determinó suspender la audiencia y validar los argumentos de la FGE, ya que los imputados Esquivel y Contreras violan el nuevo Sistema Penal Acusatorio, por no estar presentes.

Al no acudir a la cita, si la jueza determinaba desarrollarla sólo con la presencia de un imputado, se violarían los derechos humanos de los otros dos procesados.

La suspensión de audiencia de acumulación quedó agendada para el jueves 9 de marzo a las 10 de la mañana en la Sala 2 de Juicios Orales con sede en Pacho Viejo.