Preparan la octava edición de Festival Adultíteres

Redacción AZ / Xalapa

A lo largo de la emisión de siete festivales Adultíteres, donde los títeres no son para niños, de 2008 a la fecha, se han presentado 64 espectáculos de títeres en 102 funciones con la participación de 10 grupos locales y más de 20 foráneos; en diferentes foros, teatros y espacios alternativos de Xalapa, donde además de las presentaciones escénicas se llevaron a cabo proyección de videos, mesas redondas y talleres.

La recepción del público a este festival ha sido destacada, generando a lo largo de los años de existencia expectación en el público, ya que espera cada año la programación del próximo festival.

La creación, gestión y funcionamiento del Festival Adultíteres es idea del maestro Francisco Beverido, apoyado por su equipo que conforma Candileja A.C. Durante todo este tiempo, el Festival existió sin subsidios ni apoyos económicos, de manera independiente y autogestiva.

Durante 2 años no se llevó a cabo, 2012 y 2016, corriendo el riesgo de que definitivamente dejara de existir, lo que hubiera significado una enorme pérdida para la vida cultural xalapeña, por decir lo menos.

El apoyo con que ha contado el Festival siempre ha sido de parte de los distintos foros y espacios que albergan las funciones exhibidas, por igual la Universidad Veracruzana en casi todos los casos ha contribuido con el préstamo de los espacios. A pesar de sus características, sólo en una ocasión se contó con apoyo del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ayuntamiento de Xalapa.

No obstante de la simpatía y el apoyo que habían manifestado los titiriteros locales con su participación y entusiasmo, no fue sino hasta el 2015 que la UNIMA-Veracruz se decidió a participar directa y activamente en la organización en colaboración directa y por invitación de Candileja.

Para la emisión de este octavo Festival Adultíteres 2017 se cuenta con el apoyo del Fonca para su realización, gestionado por Cuitláhuac Pascual, director de Producciones Hombre Gacela, quienes serán los encargados de que este evento cultural se lleve a cabo nuevamente, con la intención de instaurarlo permanentemente en la agenda cultural de la ciudad.

De esta forma, después de un año de suspensión de este platillo escénico que representa para la ciudad el Festival Adultíteres, este año volverá a realizarse, del 17 al 23 de abril, conservado la fecha de la segunda semana de vacaciones de Semana Santa, para mantener ese atractivo para el público tanto local como foráneo que visita esta ciudad capital.

La octava emisión de este festival se llevará a cabo en diferentes espacios de Xalapa, con actividades variadas como funciones en teatros, tanto en teatro como al aire libre, un taller inédito para directores de títeres, una charla sobre iluminación y una exposición de carteles.

Además, el Festival permitirá un acercamiento entre los creadores y el público asistente por medio de conversatorios con los grupos participantes; una exposición de carteles de las ediciones pasadas y la ya tradicional Ensalada de títeres, con avances o cápsulas escénicas de los mismos grupos.

Para la conformación del programa de participación, se invita a las compañías profesionales de teatro y títeres del país que quieran sumarse a este Festival, con una propuesta de títeres que no sea para niños. Las bases se pueden consultar en Facebook: Festival Adultíteres, Producciones Hombre Gacela y Candileja Beverido. Para cualquier información dirigirse al correo hombregacela@gmail.com. La convocatoria concluye el 17 de marzo.

También como parte de las actividades se lanza la convocatoria para participar en el taller denominado «De la idea a la materia. La dirección escénica en el teatro de títeres», impartido por el maestro Carlos Converso, dirigido a directores de títeres y titiriteros con experiencia, pudiendo consultar las bases en el mismo sitio, siendo el primer curso en su tipo en el país. Cupo limitado. Cierra el 1 de abril.