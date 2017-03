Dale Dale – Ni a la Policía Federal respetan

Ni a la Policía Federal respetan

Si en el anuncio del libramiento de Cardel el gobernador del estado ya rehusaba a tocar el tema de la inseguridad y de los 11 muertos que aparecieron hace unos días con huellas de tortura en el municipio de Boca del Río, donde gobierna su hijo, peor se ha de ver puesto después de la balacera de la tarde en la PFP de Río Blanco, que provocó una movilización, sin contar el incremento de los hechos delictivos que se siguen dando por todo el estado.

Lo peor es que en lugar de dar una explicación no sólo coherente, sino creíble de lo que pasa, se dedique a decir cuando lo cuestionan que el tema a tratar es para el que fueron invitados y que dejen de lado el tema de la inseguridad, cuando le cuestionan lo que le interesa a la gente, se ve que quiere dejar de lado Yunes Linares lo que no le es grato.

Y aunque fue anunciado con bombo y platillo la llegada de la Gendarmería al estado de Veracruz, no parece estar dando resultados y menos que estén trabajando de manera coordinada su participación con las demás fuerzas del orden, luego de que este domingo fuera atacado el destacamento de la Policía Federal Preventiva, división Caminos y Puentes, ubicada en la congregación de Vicente Guerrero, sin que se sepa con seguridad el saldo del ataque y como guardan secretamente lo que pasa y nadie se hace responsable sigue la incertidumbre, pero también la ola de violencia.

Tardíamente mandaron un comunicado con una explicación muy ligera, diciendo que ya estaban detenidos y que aparentemente eran chupaductos que trataban de rescatar un camión que había sido detenido con hidrocarburo, pero hablan de 50 personas armadas y no dicen cuántos lesionados hubo, como todo en el mini gobierno, maquillando la situación.

El PRI cumple 88 años y va en caída libre

Como si le hubiera caído una maldición, al PRI todo le sale mal, no son sólo las circunstancias o los factores externos, son principalmente el desempeño y los resultados de los gobiernos priistas estatales y el federal.

Parecía que en el ahora lejano 2013, por fin después de doce años de gobiernos panistas, el PRI, que volvió a la Presidencia había aprendido algo para hacer una mejor gestión de gobierno, pero ni de lejos ha sido así, es el mismo PRI, con sus malas mañas, su inacabable corrupción y su incapacidad de evolucionar. Las diferencias con el PRI de hace 16 años son de forma y no de fondo, ahora sus principales representantes (gobernadores, alcaldes, legisladores, presidente y gabinete) son menos aptos políticamente y mucho más corruptos.

En el 2012, cuando recuperaron la Presidencia de la República y gobernaban la mayoría de las entidades federativas, cualquiera, ellos los priistas principalmente, pensaban que aprovecharían para dar prueba de mayor capacidad de gobernar y resolver problemas con los que los panistas no pudieron. No ha sucedido así, ni en la seguridad, ni en la economía, ni en la educación se han logrado avances que aprecien la mayoría de los mexicanos.

Tampoco se ve avance en el PAN, que según ellos ha avanzado, pero más que nada mediante el reciclaje de antiguos priistas, con ejemplos de corrupción similares a los del PRI. Del PRD ni vale la pena analizar su desempeño, es la peor vergüenza de un partido de izquierda, que ahora pretende sobrevivir sirviendo de palero del partido de la derecha, al PRD ya ni identidad le queda.

88 años del PRI, en total decrepitud, nada que celebrar.

Héctor le dice sus verdades a Ochoa

Héctor Yunes al parecer es el único priista veracruzano que muestra el descontento que muchos priistas tienen con la falta de apoyo de la dirigencia nacional de su partido. La dirigencia de Enrique Ochoa carece de liderazgo, ya que éste fue impuesto en la presidencia nacional del PRI por Peña Nieto, y de Ochoa se sabe por su currículum y desempeño que sólo es un tecnócrata acomodaticio y sin formación política.

Qué por lo que se ve nada abonará a recuperar el terreno perdido por el partido tricolor y ni siquiera podrán conservar lo que tienen.

El senador Yunes Landa le reclama, con sobrada razón, su desinterés y descuido por atender las próximas elecciones en Veracruz.

Ochoa se ve más como un agente en contra, que a favor de su partido hasta ahora.