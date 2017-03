Piden instalar videocámaras en la zona conurbada

Connect on Linked in

Veracruz, Veracruz

El consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Veracruz, Bichir Nahúm Lajud, insistió que se requiere instalar cámaras de seguridad en la zona conurbada para combatir a la delincuencia y para contar con una cobertura del territorio ante la falta de elementos policiacos.

El empresario consideró que la inseguridad continuará haciéndose presente en la zona conurbada pues no hay recursos ni para la compra de patrullas.

El entrevistado indicó que se requieren mil 800 policías para cubrir el territorio que comprende la zona conurbada pero aclaró que actualmente solo existen más de 350, por lo que reiteró que las videocámaras podrían ayudar a reforzar la seguridad.

“La inseguridad va a continuar viento en popa porque entre que no tenemos dinero para patrullas y se están agarrando las cosas, yo creo que nos va a llevar unos meses más para que se agarre mejor control; algo se está haciendo, hay mucho esfuerzo con lo que se tiene pero falta mucho definitivamente; estamos peleando para que pongan cámaras en toda la ciudad porque no vamos a tener los elementos que necesita Veracruz, con mil 800 policías quedaría cubierta”, aseveró.

Bichir Nahúm Lajud manifestó que las panificadoras de la zona conurbada continúan siendo asaltadas por los delincuentes.

Nahúm Lajud explicó que sujetos desconocidos se presentan en los locales con navaja en mano y se llevan 200 o 300 pesos que fueron producto de la venta de pan.

El consejero de la Canainpa estimó que se registra uno o dos asaltos a panificadores a la semana.

“Nos crea una situación de sicosis en los empleados que no quieren ir a trabajar, cierran la puerta a la hora de la venta, todo esto se está viendo y en algunos casos se tiene que poner un elemento de seguridad privada que cuesta 10 mil pesos al mes y esto no lo pueden aguantar todas las empresas; el daño sicológico que le hacen al trabajador es muy fuerte y si hay clientela aprovechan para asaltarla”, finalizó.