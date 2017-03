PRI y PAN detrás de inconformidades de Morena

Veracruz

La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el PRI y el PAN están detrás de las inconformidades de aspirantes a candidatos a presidentes municipales por Morena.

La legisladora federal aseguró que se tiene comprobado que el PRI y el PAN organizan las inconformidades de los militantes de Morena que no resultaron beneficiados con una candidatura.

Advirtió que no se permitirá que debiliten a Morena rumbo a las elecciones de presidentes municipales, donde aseguró que se tienen amplias posibilidades de ganar.

Ernestina Godoy Ramos reconoció que los conflictos internos de Morena dan la idea de que se trata de un partido rijoso.

Godoy Ramos descartó que Manuel Huerta Ladrón de Guevara deje la dirigencia estatal de Morena por los señalamientos de los militantes que lo acusaron de parcialidad en el proceso interno de selección de candidatos.

La diputada federal de Morena afirmó que la probidad de Manuel Huerta Ladrón de Guevara se encuentra comprobada por los años que lleva como luchador social.

Por último, la legisladora federal confirmó que el empresario Ricardo Exsome Zapata resultó designado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como candidato a la presidencia municipal de Veracruz y será el 18 de este mes cuando se elija a los candidatos a regidores.

Desmiente Manuel Huerta reposición del proceso interno

Ante el rumor de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había dictaminado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la reposición del proceso interno para la selección de candidatos el dirigente estatal Manuel Huerta Ladrón de Guevara desmintió este hecho.

Dijo no tener las cifras de las impugnaciones presentadas por el dictamen de la Comisión Electoral en la selección de los 212 candidatos de Morena.

Además aseguró que los aspirantes “internos” (afiliados a Morena) inconformes acudieron ante los órganos internos para la resolución de conflictos, y no a los órganos legales:

Por su parte el secretario de organización, Yair Ademar Domínguez, calificó de “inocentada” el supuesto dictamen para reponer el proceso interno del partido y la selección de candidatos en los 212 municipios del Estado. Afirmó que el proceso se llevó de acuerdo a los lineamientos establecidos por la convocatoria.

Por su parte el representante electoral del partido, Rafael Carvajal, enfatizó que el Tribunal Electoral no ha emitido ninguna sentencia en relación a los Juicios para la protección de los Derechos Políticos Electorales, y que su caso serán resoluciones a casos concretos y no para los 212 municipios:

De la misma forma, Manuel Huerta explicó que como parte del proceso interno se realizaran Asambleas en los 212 municipios, pero estas no serán para elegir a los futuros candidatos, ya que señaló esa tarea es de la Comisión Electoral:

“Las asambleas municipales serán sólo para militantes de Morena, y no son para votar las decisiones que la Comisión de Elecciones ya presentó de los registros autorizados. Lo que sí se vota serán los aspirantes a las regidurías, excluyendo las terceras que son externas. Los más votados en cada asambleas pasaran a una segunda etapa en dónde mediante la tómbola se definirán estas posiciones”, concluyó.