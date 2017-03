Veracruzanos deben migrar ante falta de oportunidades

Connect on Linked in

XALAPA

Los veracruzanos deben migrar a otros estados de la República, ante la falta de oportunidades y seguridad para sus integrantes, infirió José Manuel Suazo Reyes, director de la oficina de Comunicación Social en la Arquidiócesis de Xalapa,

A través del comunicado 148 de la Arquidiócesis de Xalapa, Suazo Reyes lamentó que no existan condiciones para garantizar la permanencia de las familias.

“Las familias sufren cuando sus hijos no encuentran un lugar en la universidad o no tienen empleo, las familias viven situaciones dramáticas cuando son alcanzadas por la violencia o los efectos de la corrupción y tienen que emigrar para buscar mejores condiciones de vida”.

En su pronunciamos escrito, recalcó que la gente está siendo severamente afectada por la violencia y la delincuencia, que han azotado a la entidad veracruzana.

Además, mencionó que las familiares también carecen de espacios públicos para la convivencia, sin temor a sufrir agresiones o ser víctima de otros delitos.

“La familia necesita espacios públicos donde pueda disfrutar de un sano entretenimiento y descanso, donde conviva y camine libremente con sus hijos sin temor a recibir ninguna agresión. Muchas de las colonias y hasta fraccionamientos de esta ciudad capital no cuentan con esos espacios, debido, entre otras cosas a la mala planeación urbana”.

El Director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa destacó que la familia necesita políticas públicas que fortalezcan su identidad y misión, ante las problemáticas actuales.

“La familia es la célula básica de la sociedad, es un organismo que debe tener condiciones para desarrollarse y proyectarse. La familia no necesita ser redefinida sino contar con espacios y programas públicos que le ayuden a cumplir su misión en el mundo de ser formadora de personas. La familia es un aliado fundamental del estado para formar en valores y principios que nos rescaten de las crisis sociales que vivimos”.

Suazo Reyes recordó que el primer domingo de marzo se celebra en este país el Día de la Familia.

En Xalapa, el comité de la Unión Nacional de Padres de Familia llevaron a cabo en diversos lugares festivales y exposiciones para promover los valores familiares.