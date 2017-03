Analizarán el 14 de marzo reestructuración de la deuda

Connect on Linked in

XALAPA

Será el martes 14 de marzo cuando se cite a la sesión extraordinaria para analizar el dictamen que permitirá la reestructuración de la deuda pública, confirmó el diputado local José Kirsch.

En entrevista el legislador del PRD hizo un llamado a sus compañeros diputados a aprobar el ampliar los plazos de pago de los créditos bancarios o se paralizará la operación de las secretarias de despacho.

“Esto nos pega en todas las secretarías (…) si no reestructuras cuatro millones de pesos se van a perder, los bancos van a seguir exigiendo y con justa razón”.

Cuestionado por lo dicho por Tito Delfín quien informó que si el Estado no aporta mil 600 millones de pesos al Seguro Popular no se van a liberar lo etiquetado para el Estado, reconoció que sería una irresponsabilidad de los legisladores no tomar medidas al

respecto.

“No podemos estar con esa irresponsabilidad de dejar indefensa a la ciudadanía veracruzana por un mal entendimiento” dijo y señaló que es necesario que se revisen los plazos económicos o de lo contrario se va a caer en un caos económico.

El perredista hizo un llamado a los diputados de oposición a que entiendan que están dañando a la población veracruzana y no a un partido político en el poder.