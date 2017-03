Asuntos Públicos – Libra-miento de Cardel: ¿y los socios?

Eduardo Coronel Chiu

Libra-miento de Cardel: ¿y los socios?

En el banderazo de salida de su mega obra –hará siete kilómetros para terminar el Libramiento de Cardel a un costo de 200 millones de pesos, “haz obra que algo sobra”–, el gobernador Miguel Ángel Yunes, fiel a su estilo bravucón no dejó de echar habladas de sus antecesores, Fidel Herrera y Javier Duarte.

Refirió la obra inconclusa –que ofreció acabar en 200 días– como ejemplo de mala planeación y corrupción. Pero nos dicen que Yunes por su interés personal dejó a medias la revelación de todos los implicados en esa obra sin terminar.

Para que se le creyera Yunes tendría que jalar a cuentas –y hacerlas públicas– a la empresa beneficiaria de la explotación de la concesión de la autopista Veracruz-Cardel, de la que el libramiento es un tramo accesorio.

La empresa tapada por Yunes, la Asociación de Compañías Constructoras, Sociedad Anónima (ACCSA) tendría responsabilidad en la omisión de la obra del libramiento de Cardel, a partir de un acuerdo por el cual se quedó con control total del negocio carretero, mismo que en sus inicios estuvo bajo el control mayoritario del Gobierno del Estado.

Como la imagen del eterno retorno, Yunes volvió a encontrarse con la antigua sociedad del hoy extinto Valentín Ruiz, a quien apoyó en 1994 cuando era secretario de gobierno de Patricio Chirinos para que ganara el concurso que le permitió asociarse para construir y explotar la autopista, que terminó apropiándose.

A Yunes se le ha vinculado con la familia Ruiz en diversos negocios, que estarían vigentes a través de los herederos de Valentín, no sólo ACCSA sino en el consorcio INTRA, donde se concentra ahora la administración corporativa en los giros de la construcción, carreteras y servicios, hotelería, restaurantes, entre otros. Muy mencionada por sus ligas de negocios con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el Duarte de la Riviera Maya, y registrada en los papeles de Panamá.

Pero es ACCSA la empresa verdaderamente beneficiada de la concesión para explotar la autopista Veracruz-Cardel, gradualmente el Gobierno del Estado fue cediendo los porcentajes de participación y beneficio, hasta que le entregaron todo, al final, a cambio de que construyera el libramiento de Cardel y la ampliación de carriles del tramo San Julián-Tamaca. ¡Súper negocio!

Sorprendería que Yunes transparentara esas operaciones y se pusiera exigente con ellos. ¡Para qué son los socios!

Víctimas por partida doble

Para tratar de eludir su responsabilidad en la falla de protegerlos y la impunidad con que actúa la delincuencia en su gobierno, Yunes recurre al truco (muy visto) de aludir posibles nexos delictivos de las víctimas de los delitos.

Ante los medios de comunicación criminaliza a las víctimas, connotando que podrían habérselo buscado o merecido, recibir el ataque criminal, la ejecución o el secuestro.

Si ya se había expuesto a la crítica con los 11 ejecutados de Boca del Río con toda su historia que los estigmatiza con presuntos antecedentes penales, reforzada con homicidios de familiares y sospechas de demoras u omisiones en denunciar su desaparición, ayer se fue a un rango mayor; ahora criminaliza a comunidades completas.

Para explicar el ataque armado a la comandancia de la Policía Federal en Río Blanco, Yunes conecta con el negocio de robo, distribución y venta del combustible a “varias comunidades de Tetelcingo” del municipio de Coscomatepec. No un grupo ni solo algunos, sino “varias comunidades”, un sujeto colectivo estigmatizado; peligrosamente próximo a una mentalidad genocida.

La concha escabrosa de Yolli

Aunque se enojó de que le cuestionaran los reporteros por el manejo discrecional del pago de bonos y de asignarse los remanentes del comisionado que falta y su grupo de trabajo, Yolli García, la presidenta del IVAI, dice que más merece, pero que con eso (por el momento) se conforma.

Se echa 60 mensuales netos, más dos bonos de 90 mil pesos cada uno, más sus buscas, lo que no se sabe –y no le da vergüenza, porque ella se queda a trabajar tres horas más–. Además de los 40 millones de pesos que ya maneja, todavía quiere 20 millones de pesos más, porque tiene nuevas responsabilidades, cuidar la guarida del Oso Deantes tiene su chiste.

Pero hay algo más escabroso, dice, que servir a Deantes, “los contratos y convenios con medios de comunicación”. ¡No me digas!

Portilla y Unanue agarran más que confianza

Lorenzo Antonio Portilla, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), hasta va encontrar el rastro del dinero que dijo Yunes, el gobierno de Duarte le daba a Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

Lo que no revelaría es el moche para el diputado local Juan Manuel Unanue, el presidente de la Comisión de Vigilancia, aunque éste en corto sí lo ha confiado; los que saben del tema aseguran que son 600 kilos al mes. Portilla se ha ganado la confianza de Unanue, pero tiene precio. Está tan jugosa la “compensación” del Orfis, que Unanue desdeñó asumir como diputado federal la vacante que dejó Paco Gutiérrez de Velasco.