Dale Dale – No tiene para cuando la reestructura de la deuda

No tiene para cuando la reestructura de la deuda

Siguen aplazando la discusión para aprobar la reestructura de la deuda bancaria estatal en el Congreso local, de seguir así ya no sabrán si saldrá para abril o para mayo y cuánto costará. Cada día resultará más difícil y costoso obtener los votos necesarios para que se consiga, el PAN con sus chalanes perredistas no alcanza la mayoría calificada para aprobar el negocio financiero del gobierno bianual más importante. Como ya estamos en medio de la competencia electoral para cambiar los gobiernos municipales, todos los partidos se tienen que cuidar más en los arreglos por debajo de la mesa, así que los diputados locales priistas y verdes, que son los únicos negociables y se requieren para llegar a 34 votos, se van a poner más rejegos, pues tienen que aparentar que son oposición.

Mientras no se consiga la aprobación del Congreso local el panorama financiero del gobierno estatal se complica, pues por otro lado las tasas de interés de la deuda bancaria estatal siguen incrementando y como los abonos a los créditos bancarios estatales los descuenta la Secretaría de Hacienda, cada vez le llega menos dinero a la Sefiplan. La estrategia del gobernador Yunes de asustar y regañar a la oposición no está dando resultados.

De La Madrid sólo lleva agua a su “molino”

El seudo defensor del líquido vital, el agua, en Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba, maneja una asociación civil que se llama “Fundación salvemos al Agua” pero sería más preciso llamarla “lucremos con el agua”. El vivales De la Madrid se ha dedicado a hacer negocios con su bandera ecologista, ya le vendió una planta de tratamiento de agua al CMAS de Xalapa, pero quiere lucrar siempre con su asociación dizque no lucrativa, ya aprendió que puede vivir muy bien exprimiendo en su beneficio personal al organismo municipal de agua y saneamiento.

Aparece una retadora a la rectoría de la UV

Si creía la muy grilla, Sarita Ladrón de Guevara, que no iba a tener contrincante para la Rectoría, ya salió Roció Ojeda, la maestra en comunicación de muchos años y ex directora de la Facico de la UV, quien ha demostrado su temple y carácter, además de su experiencia académica. Recordamos que la maestra Ojeda enfrentó con éxito al cáncer que le atacó, así que dice que después de esto, cualquier otra contienda que enfrente se le hace leve. Con su destape para buscar ser la rectora de la Universidad Veracruzana, al menos no se va a ir invicta doña Sara.

Paco se confunde y hace precampaña en Boca

El que se ve que tiene una precampaña muy extraña, la cual la desarrolla más en Boca del Río, es Francisco Gutiérrez de Velasco, quien busca con poca posibilidad ser el candidato a alcalde de Veracruz por la coalición PAN-PRD, pero lo vieron el fin de semana en el bar de moda “La Puerta de Alcalá”, en Boca, departiendo con varios amigos donde por cierto uno de ellos fungía de guarura y hasta paso le abría, será que piensa que encontrará más simpatizantes en territorio boqueño que en Veracruz, o sufre extravío domiciliario, ya que el ya fue alcalde de Boca del Río. El caso es que al parecer se le dificulta hacer campaña en el puerto, por donde dice ser aspirante a alcalde.