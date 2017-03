El IVAI en el ojo del huracán

Carlos Alvarado

La diputada de Morena, Daniela Griego Cevallos afirmó que en entrega de la cuenta pública del 2016 y de sus estados financieros se analizará si se el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información ha estado utilizando los recursos públicos de manera ilegal.

En entrevista afirmó que “hasta el momento no tenemos una denuncia formal sobre la utilización de recursos públicos de manera inadecuada en el IVAI, sin embargo hemos visto distintas notas periodísticas que hablan sobre ello, y por ello en el análisis de la cuenta pública del 2016, veremos este tema”.

En este sentido indicó que “el IVAI está en el ojo del huracán, ya que han estado publicando los medios de comunicación diversas notas en el sentido de que los consejeros se han estado aprobando reasignación de partidas del año pasado, del presupuesto 2016, de un gasto o un monto, que no está claro, eso se tiene que ver reflejado en la revisión de la cuenta pública del 2016, ya que recordemos que el IVAI es un organismo autónomo y debe entregar su cuenta pública y su informe trimestral del último año”.

Añadió que “a partir de este mes inicia el proceso de revisión del 2016 y estaremos atentos de ver de dónde surge este recurso y estaremos pendiente de los movimientos que han hecho los dos comisionados, el IVAI está en el ojo del huracán porque incluso hasta han salido notas de que si hay operadores de Gabriel Deantes en la estructura del IVAI, está pendiente el nombramiento del tercer comisionado, y que existe poca transparencia en el uso de los recursos públicos de la administración anterior y el IVAI consintió la no publicación de esta información”.

Finalmente “vamos a revisar bien en que consistió esta redistribución de los recursos, sobre todo que estamos en una crisis económica, en donde se pide que se reajuste el gasto público y bajo que concepto, criterio ellos se están asignando una cantidad, por ello es preocupante el tema, debemos abocarnos al análisis, aunque no exista una denuncia formal”.

Los bonos porque salgo a las 6 de la tarde: Yolli

La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, justificó los bonos de 90 mil pesos bimestrales y semestrales que reciben los integrantes del organismo, al señalar que se aumentaron tres horas el horario laboral.

En entrevista realizada a su arribo al Congreso local, la presidenta comisionada dijo que además de las tres horas que se incrementaron en el horario, tienen que atender asuntos de capacitación en transparencia y acceso a la información que implican traslados a otros municipios.

Cuestionada en torno a la viabilidad de continuar aprobando bonos aún en la situación económica del estado, la titular del IVAI, Yolli García Álvarez, sostuvo que no se pueden reducir debido a que están incluidos en los salarios y entrarían en conflictos laborales.

“Nosotros no hemos tocado eso porque hay un principio que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama: irreductibilidad. No le puedes bajar el salario a un servidor público en funciones porque es inconstitucional. Incluye el salario esas bonificaciones y nosotros no las podemos quitar”.