Gerente de Conafor va a cumplir un mes desaparecido, no hay pistas

Redacción AZ

A dos días de que se cumpla un mes de la desaparición del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Gelacio Castillo Calipa, no hay pistas sobre su paradero.

Ni las autoridades estatales ni las federales, han informado el estatus de la investigación del funcionario federal, que el pasado 8 de febrero desapareció en la zona de Atzalan.

En los primeros días, la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue que se hizo un operativo para su búsqueda, pero pasados apenas dos días anunció que la Policía Federal sería la encargada de dar seguimiento a la investigación.

“La investigación sigue su curso pero no hemos tenido un reporte porque el seguimiento de la investigación se lo dan desde oficinas centrales. No puedo decir qué avances hay porque no nos han dicho”, señaló una fuente de la Conafor”.

A 28 días de lo ocurrido, en la Gerencia estatal de la Conafor ya asumió de manera temporal las funciones de Castillo Calipa, la subgerente Valeria Madrigal Sánchez, en tanto las oficinas centrales no deciden otras cosa.

“Cuando hay una ausencia del titular se nombra a un suplente legal que en este caso por organigrama le corresponde a la subgerente; se tiene que hacer no solo en esta situación sino incluso por enfermedad o renuncia”.

Fuentes de la dependencia federal aseguran que no hay información oficial sobre el caso, aunque conocen que hasta el momento el paradero del funcionario sigue como desaparecido, pues desde las oficinas centrales en Guadalajara, no han informado lo contrario.

Cabe destacar que lo último que se supo del funcionario fue que se reuniría con ejidatarios en la zona de Atzalan y no llegó a la cita.