Anuncian nueva temporada de Roma al final de la vía

Redacción AZ / Xalapa

El Grupo Teatro Vía invita a la nueva temporada de la obra de Daniel Serrano, Roma al final de la vía, cuya sede será la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana (UV). Las fechas de presentación son del 9 al 12 de marzo, jueves y viernes a las 20:30 horas, y sábado y domingo a las 19:30.

La puesta en escena es una comedia y paralelamente plantea la perspectiva de género, la violencia contra la mujer, la inseguridad, el narcotráfico, los migrantes, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, sobre todo cuando se es mujer y se vive en el norte del país; sin embargo, el tema en sí es la amistad de dos mujeres: Emilia y Evangelina, quienes están dispuestas a llegar a Roma.

Esta obra tiene su origen en 2013, pues fue el trabajo de titulación de Deyhdra Medina Cabrera, y en fechas próximas está por cumplir las 50 representaciones. La agrupación está conformada por Deyhdra, Violeta Magaña y Karen Priego, egresadas de la Facultad de Teatro, así como Eduardo Mier Hughes, catedrático de la misma entidad académica.

«Todos estábamos con la necesidad de expresar y crear, y nos encontramos en el momento justo de eso. Las dos obras que representamos (Roma al final de la vía y Frida Kahlo: ¡Viva la vida!, de Humberto Robles) tienen en común la parte femenina, nos ha interesado subrayar eso en el discurso de las obras y las ganas de crear y compartir con el público», compartió Deyhdra.

Grupo Teatro Vía tiene entre sus propósitos llevar el teatro a más personas, por ello se han presentado en lugares poco convencionales como una casa particular en Misantla, a donde acudieron entre 30 y 40 personas, pero también en ciudades como Tabasco y Veracruz puerto.

Otra inquietud de la agrupación, planteó Violeta, es «que no queremos ser un teatro que ve para adentro; además, hemos elegido temáticas muy accesibles. Bien podríamos hacer otro tipo de teatro, para eso estamos en otros colectivos, pero grupo Teatro Vía tiene la visión de hacer un teatro con perspectiva de género».

El ejercer esta disciplina no es nada fácil, afirmaron, pero lo importante es desarrollarse en lo que les satisface y con lo que aportan a esta sociedad. «Es seguir dando la lucha. Porque no tenemos otra opción. Yo no le veo opción. Es lo único que sé hacer: teatro», expresó satisfecho el catedrático Eduardo Mier Hughes.

Por su parte, Deyhdra contó que desde que se planteó estudiar teatro sabía que sería complicado el campo laboral. «Lo imaginas y realmente no tienes idea de qué tan difícil es, hasta que lo estás viviendo. Mis papás me hicieron reflexionar en lo difícil que iba a ser, pero nunca me dijeron ‹no lo hagas›.

»Y para seguir tienes que hacer muchas cosas, yo estoy en otro colectivo, hago sketches para una asociación que se dedica a hacer viajes y campamentos, doy clases en una universidad. Hago de todo, pero los logros son muy importantes y satisfactorios».

En tanto, Violeta parafraseó palabras de la crítica de teatro Viridiana Nárud: «Por qué a la gente de teatro nos educan para que nos vaya mal, es una realidad, pero también es entrar predispuestos a una desvalorización de tu trabajo. Hay que empezar por valorarnos nosotros mismos, decir mi trabajo vale lo mismo que una consulta jurídica o una médica».

Además, destacó que la Facultad de Teatro de la UV las preparó no sólo para actuar, sino para gestionar recursos, ser productoras o directoras teatrales, dar clases. «Te dicen ‹muy bien, tienes perfil de actriz, pero también tienes que aprender a hace otras cosas› y en la práctica te van a servir».

Para mayor información sobre las presentaciones de la obra, consultar en las redes sociales Facebook Grupo Teatro Vía. Las presentaciones en la Casa del Lago UV tienen un costo de 80 y 60 pesos.