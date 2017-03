Asuntos Públicos – Botín compartido, mejor que 0 botín

Eduardo Coronel Chiu

Botín compartido, mejor que 0 botín

La terquedad y la soberbia se doblegan a la codicia. Según las últimas versiones, ayer en el Congreso del Estado destrabaron el dictamen para la reestructura de la deuda pública, objeto del deseo y fuente de controversias entre actores políticos y en la opinión pública.

Parece que la mula se ha dado cuenta que por ese camino obstruido no pasaría por más empujones que diera y ha tenido que tomar la ruta despejada, aunque deba dejar una parte de la carga a los salteadores. En la aduana se cobra.

El re-endeudamiento del estado, la sustitución de la deuda pública actual por una nueva deuda a un mayor plazo –a 30 años– para bajar el monto de los pagos de corto plazo y obtener dinero adicional por “ahorro”, es hoy el tema central del jaloneo por el dinero fresco.

Agotada la estrategia de toma todo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes y sus operadores en el Congreso han tenido que ceder al condicionamiento de la bancada de PRI, cuyos votos son determinantes para alcanzar la mayoría calificada. Ante el voto en contra anticipado de Morena, los del PRI son la bisagra de oro.

Junto con el cheque el blanco que quiere Yunes y están dispuestos a darle sus súbditos legislativos, las bancadas del PAN y del PRD, por 42 mil millones de pesos, deben salpicar a los que les ayuden, preparan una línea de crédito para pagar adeudos de los ayuntamientos por 1 mil 500 millones de pesos.

Regresan al acuerdo del botín compartido. Hoy los diputados reanudarán su sesión en la Permanente y si esta vez alcanzan el consenso para que no rebote de nuevo, convocarán a otro periodo extraordinario de sesiones para el próximo martes. Pero tendrán que encontrarle alguna vuelta para burlar la norma que prohíbe usar el crédito público para pago de pasivos. Es lo de menos.

La emergencia… antes del cambio de reglas

El bluff de la emergencia financiera de Yunes no funcionó, y en el deadline se afloja. No tanto las penas financieras o reclamos anticipados de los créditos, que le dejaran sin recursos para pagar, inclusive nóminas, dijo exagerando, para ver si le aprobaban de gratis: sino más bien que si demoran más, tendrán que sujetarse al próximo cambio de normas derivadas de la legislación federal para la disciplina financiera, sin duda Veracruz estará en la lista de las entidades con alertas de sobre endeudamiento, y por tanto, en ese esquema, toda operación de reestructura tendría que pasar no sólo por la Secretaría de Hacienda, sino peor, a la opinión de una comisión bicamaral –diputados y senadores– del Congreso de la Unión. Si las nuevas normas los alcanzan el botín estaría lejano.

Zanahoria a falta de maletas (dicen)

Quedaron mal parados con su patrón Yunes los dos Sergios, fracasados en la primera encomienda del modelo toma todo. El diputado Sergio Rodríguez, del PRD, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, fintó en la sesión previa de que tendrían el crédito para ayuntamientos, pero lo dejaron colgado y lo batearon. Peor le ha ido a Sergio Hernández, diputado del PAN, coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, lo rondan zopilotes azules para reemplazarlo como costo de no poder llegar a los consensos para aprobar la misión de su jefe Yunes. La diputada del PAN, María Elena Manterola, presidenta de la Mesa Directiva –como la ama de llaves de Yunes– lo ha tenido que justificar con que el pobre tiene que negociar con dialogo porque no hay maletas de persuasión. La política de saliva no jala.

Y los marines, ¿cuándo?

donde sí hay en verdad una emergencia es con la inseguridad que padece el estado, agravada sin señales de solución desde que asumió el gobierno Miguel Ángel Yunes en diciembre pasado. El cuadro diario y el acumulado de violencia delictiva es preocupante, en todas partes se registran ejecuciones, secuestros y robos a personas que no parecen tener nada que ver con la delincuencia organizada como pretende criminalizar a las víctimas el gobernador Yunes.

El papel y la imagen de Yunes en materia de seguridad pública se ha desdibujado en muy poco tiempo. En campaña electoral se iba a comer de un bocado a los delincuentes, correrían intimidados por su presencia tan pronto fuera gobernador, cuando llegó todavía declaró su guerra, sería implacable, en breve lo rebasaron, desde las reacciones al gasolinazo que se salieron de control al inicio de año, los actos de rapiña masiva en tiendas comerciales, adonde llegó a ofrecer vales de despensa a los saqueadores, hasta la avalancha de cadáveres y la otra declaración de guerra, de los criminales en Boca del Río. Agobiado e impotente pidió ayuda federal, le mandaron la Gendarmería a Córdoba y a Xalapa, además de que ya estaba esta corporación en Tierra Blanca, aparte de que la Marina realiza labores de seguridad en Veracruz-Boca del Río, y el Ejército en todo el estado.

Ayer pasó a otro acto, un escalón más abajo, en reconocimiento de incapacidad, clama ahora por la Policía Militar. Si no puede Yunes, como muchos ya lo ven, que de plano el Gobierno de la República tome a su cargo la coordinación de la seguridad en el estado, que designen a un comisionado federal.

Al paso que va, no tarda en pedir ayuda de los Marines.