Cede PAN, incluyen créditos para municipios en la reestructuración

Carlos Alvarado

El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortés, confirmó que el dictamen para la reestructuración de la deuda pública del Estado incluirá un apartado para el pago de las participaciones federales pendientes con los 212 municipios. Se reanudará sesión este martes a las 12:00 horas.

“Hay un avance importante, se ha cedido en el tema de poner expresamente el tema de la deuda con los alcaldes; lo trae el dictamen ya, es la propuesta que estamos afinando”.

Y es que a las 13 horas de este martes, la Diputación Permanente decretó un receso de la sesión legislativa de este martes para continuar con los trabajos más tarde, pero sin precisar en qué momento se reiniciará dicha sesión.

Los trabajos de hoy sólo iniciaron para nombrar como vicepresidente de la mesa directiva por esta única ocasión al diputado José Kirsh Sánchez en ausencia de la diputada Dulce María García López.

La sesión fue declarada en receso porque aún no existe consenso para fijar la fecha de la segunda sesión extraordinaria en la que se analizará la reestructura de la deuda pública, que es uno de los puntos contenidos en el Orden del Día.

Al respecto el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal afirmó que los diputados que mantienen su postura en contra de votar a favor la reestructuración de la deuda hicieron algunas observaciones al dictamen que elaboró la Comisión de Hacienda del Estado y que por ello sesionarán primero los diputados integrantes de esa comisión para ajustar las observaciones hechas al dictamen y de esa forma continuar la sesión ya con una fecha establecida para la sesión extraordinaria.

El legislador refirió que existen diferentes argumentos en torno al mencionado dictamen y que se espera que a lo largo del día “entren en razón esos diputados de que la reestructura de la deuda no es algo que se quiere hacer para complacer al gobernador sino que es en beneficio de Veracruz”.

Comentó que el adeudo que se mantiene con los ayuntamientos nada tiene que ver con la reestructura de la deuda ya que lo que se deje de pagar de manera temporal mes con mes tanto de capital como de intereses no da para pagarle a los ayuntamientos. “Es un asunto totalmente diferente, simplemente es bajar las tasas y alargar el plazo para que el titular del Poder Ejecutivo pueda llevar a cabo acciones, proyectos y programad del gobierno del estado”, comentó.

Por otra parte, el diputado perredista José Kirsh Sánchez comentó que la reestructura de la deuda pública es un tema que tiene que salir lo antes posible y que no debe seguir deteniéndose por circunstancias políticas. “Hay algunos detalles que algunos diputados han hecho al dictamen de reestructura de la deuda y en eso estamos”, dijo.

Indicó que la fecha tentativa para la sesión extraordinaria para analizar la reestructuración de la deuda es el 14 de marzo, pero que puede cambiar y que para ello se están ajustando las observaciones al dictamen que ya está elaborado.

Daniela Griego, vocal de la Comisión de Hacienda del Estado, informó que ella no ha sido convocada a reunión de la mencionada comisión y que se espera que antes de convocar a una nueva sesión extraordinaria se pueda modificar el dictamen que se presentó en la sesión anterior y que fue retirado.

“Si es el mismo dictamen el que desean presentar en la sesión extraordinaria no tiene caso convocar a sesión extraordinaria porque hay una serie de elementos que no están claros como quién es el agente reestructurador de la deuda y cuánto se lleva en esta acción, eso no lo dice porque no se quiere dar a conocer el negocio que se hará con esto”, dijo.

Indicó que la prisa que se tiene de reestructurar la deuda es porque en abril se activará el sistema de alertas para Veracruz y se realizarían modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que ya no le permitirán al estado hacer reestructuraciones o solicitar créditos”, comentó la legisladora.