Dale Dale – Osorio y las despensas de 350

Osorio y las despensas de 350

De la última visita del secretario de Gobernación a nuestro estado, vino Osorio a acompañar la llegada de un grupo de la Gendarmería federal que viene a apoyar a la insuficiente e ineficiente secretaría de seguridad estatal.

El acto político del secretario Osorio Chong con el gobernador de Veracruz fue igual que todos estos eventos, acarrearon gente para las porras y aplausos, formaron un grupo de policías locales y gendarmes, leyeron discursos de lisonjas mutuas, que incluyeron las frases trilladas de que: ahora sí le van a poner un alto a la creciente e inaguantable ola de delitos violentos contra la ciudadanía. Lo de siempre: verborrea sin trascendencia.

Lo que se salió del programa y que se difundió en un video a través de redes sociales, fue la actuación de una mujer que de aspecto humilde, pero con una voz fuerte y clara se dirigió a Osorio Chong reclamándole una declaración suya, donde según ella el secretario había dicho que con 350 pesos se conseguía una despensa para alimentar a una familia, al paso Osorio negó la declaración, sin que la mujer le creyera. Lo más probable es que la intervención de la mujer haya sido un acto premeditado, pero el secretario de Gobernación no reaccionó con la actitud y la atención que el caso ameritaba, el video así lo evidencia. Porque recordemos que Osorio Chong es supuestamente el más candidateable del gabinete de Peña Nieto, es decir, se supone que puede ser el candidato priista el año próximo a la Presidencia de nuestro país, aunque hasta ahora todas las encuestas lo dan como un seguro perdedor ante los probables candidatos de la oposición. Así, que si éste es el mejor del PRI para el 2018, están bien pelados.

El delegado puede saber la solución a las despensas de 350

Desde hace más de un año arribó por estos rumbos Ángel Ochoa Pérez como delegado de la secretaría de Gobernación, quien desde que llegó presumió que es cercanísimo al secretario Osorio, dándole a entender a quien lo escuchara que prácticamente el secretario de gobernación no decidía ni ordenaba nada sobre el estado de Veracruz sin consultarlo con él.

Muy rápidamente la clase política estatal priista del último tramo del sexenio de Duarte se percató que el delegado Ochoa es puro rollo, de lo mismo se dieron cuenta sus compañeros delegados federales, pero como estos últimos se quedaron de huérfanos políticos, le han tenido que seguir la corriente en cuanto hacer como que le creen sus cuentos.

Volviendo a la mujer que increpó sobre las despensas de 350 pesos al secretario de Gobernación en la visita que ya comentamos. El que pudo haber salvado la situación atendiendo y convenciendo a mujer reclamante debió de ser el delegado de gobernación Ángel Ochoa, pues durante su estancia en Veracruz ha demostrado como se puede vivir y comer muy bien sin gastar del sueldo que percibe.

Ochoa es un experto en lograr en que le salgan gratis sus comidas, con o sin invitación, se aparece a “grillar” en cualquier restaurante de los que son asiduos los políticos veracruzanos y siempre llega con la cabeza cubierta, es decir de GORRA. Se distingue el delegado de Gobernación en degustar preferentemente platillos caros y abundantes, y su mayor debilidad gourmet son los langostinos.

Lo más probable es que además del sueldo, Ángel Ochoa haya también ahorrado todos sus viáticos y demás gastos, pues se sabe que les pasa la charola a sus compañeros delegados, ya que lo del último gobierno priista se acabó hace más de tres meses.

Así que el consejo y el ejemplo para la mujer inconforme con el secretario de Gobernación por las despensas de 350 pesos, es que consiga que la nombren delegada, como a Ángel Ochoa y casi seguro que ni se acordará de las despensas ni le importaran los 350 pesos.

Le dieron tatatiu tatatiu a Tonatiuh

Parece que al ex diputado local, Tonatiuh Pola Estrada, se le acabaron el amor y el cargo al mismo tiempo porque ya anda soltero de nueva cuenta, luego de que en los casi 3 años de que tuviera un romance con una escultural joven y nunca formalizaran algo, ahora que ella decidió darse por pagada al finalizar la relación, porque hay muchos rumores que hasta la quería demandar el que fuera ex conductor de noticias y ex diputado.

Al terminar su cargo político se le vino todo el mundo encima, pareciera cuando al dejar de percibir su dieta y bonos legislativos, todos los beneficios que tuvo inherentes al cargo se fueron, por lo que la novia perdió el interés y terminó peleándose. Ya que dice él, que al revisar sus escondites de dinero, le faltaba una fuerte cantidad. ¿Pues de cuánto sería su guardadito? que necesitó revisar bien para darse cuenta que le habían, según dice, sacado en robó hormiga, lo cierto es, que ya lo que sea que le quede de dinero, lo tendrá que cuidar para que le dure un tiempo en lo que se dedica a otra cosa que le genere recursos, aunque nunca como la política pues esos tiempos serán muy difíciles que vuelvan.