Asuntos Públicos – AMLO, el regreso

Eduardo Coronel Chiu

AMLO, el regreso

Viene hoy de nuevo a Veracruz Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional del Movimiento para la Regeneración Nacional (Morena), por mucho el aspirante puntero a la Presidencia de la República para el año próximo, el fantasma que tiene espantados al PRI y al PAN y a sus satélites, PRD y PVEM; al que hacen frente común –Yunes en la cruzada– para tratar de descarrilarlo.

Las previas giras de AMLO, desde que Yunes es gobernador, llevan dos rounds –han sido de pugilato, de intercambio rudo de acusaciones de corrupción y abusos de poder, polémicas de hostiles candidatos antagónicos.

Se repelen con gusto, y además sus enfrentamientos verbales atraen la atención de la audiencia pública, montan su pancracio político.

No se espera que esta vez sea diferente. AMLO estará 4 días –de jueves a domingo– en municipios de la zona centro; de Jalcomulco a Xico, viene a pueblear en “asambleas informativas”, un recurso elusivo de restricciones de proselitismo personal, giro discursivo para promover su marca e imagen en medio del proceso electoral para renovar gobiernos municipales y apuntando hacia el año próximo; obviamente viene a jalar para su causa y partido, Morena es la fuerza en ascenso en Veracruz, en apenas dos elecciones en que ha participado, una federal y la pasada local, se colocó ya como segunda fuerza, poco abajo del PAN y encima del PRI.

“La amenaza” (de la mafia del poder)

En el plano nacional, como líder carismático, AMLO cada vez va jalando más gente a su paso. Además de su amplia base popular en su tercer intento de alcanzar la Presidencia –AMLO es el líder más persistente– ha buscado incorporar a sectores más conservadores, como empresarios, alejando el mito de la radicalización económica, del espantajo del socialismo chavista. En cambio mantiene su crítica a la corrupción de la clase política, la oferta de mejoría a las capas más bajas y el retorno del nacionalismo.

Es el referente de los discursos político partidistas desde el presidente Enrique Peña Nieto en su modalidad de “ideólogo partidista”, sus alusiones a la amenaza del retroceso; ni se diga Clavillazo Ochoa del PRI o el Cerillo Anaya del PAN, o Alejandra Barrales, dirigente del terminal PRD, pasmada por las deserciones del PRD a Morena o el apoyo desde adentro de sus cuadros a AMLO; o la ridícula y entreguista postura de Margarita Zavala, la calderona en USA, llamando a los americanos a preocuparse por AMLO y el gobierno que podría haber en su frontera sur. Todos contra AMLO, signo claro de que va muy adelante.

¿Pedirá licencia Yunes?

El inconveniente de Yunes para meterse a la pelea contra AMLO ahora que viene es que a nadie de los gobernados le parece que en vez de ocuparse de los graves problemas que padece Veracruz, el más lacerante ahora la incontenible violencia criminal –ejecuciones, secuestros y robos– que ha sido incapaz de contener, se distraiga en sus intereses políticos personales.

Si Yunes va a subirse de nuevo al ring con AMLO los 4 días que vienen. Que pida licencia al cargo de gobernador.

Que dice el señor que siempre no…

Se volvió a atorar el acuerdo entre grupos legislativos para aprobar la reestructura de la deuda pública. No parece haber seriedad o certidumbre en los diputados que conducen las negociaciones con la representación del gobierno de Yunes. El par de Sergios –Rodríguez, del PRD, de la Comisión de Hacienda, y Hernández, del PAN, presidente de la Junta de Coordinación Política– no hacen uno. Yunes parece tenerlos en el papel de las chimoltrufias legislativas, como dicen una cosa dicen la otra, un día ofrecen al PRI cumplir su condición de incluir en el dictamen de la reestructura de la deuda un crédito para pagarles a los ayuntamientos, al siguiente que no. Que por la emergencia financiera, “el bien de Veracruz” (y la dinastía Yunes), deben aprobar el re endeudamiento.

Se pospuso para el viernes reanudar la sesión de la permanente, a ver si se ponen de acuerdo y hay o no convocatoria para periodo extraordinario el próximo martes. A ver con qué salen ahora. Qué les manda su señor.

Karime shopping

A falta de la captura del ex gobernador prófugo Javier Duarte y los duarpillos, y de otros muchos resultados, el entretenimiento distractor. Para alimentar el morbo y atizar el odio, la nueva filtración –obvio que de la agencia Yunesleaks– el acceso al estado de cuenta de la tarjeta American Express que usaba Karime Macías, la adicional que le pagaba Moisés Mansur, uno de los lavadores de dinero del ex gobernador, que se entregó en los interrogatorios del fiscal extra legal Yunes a cambio de piedad. Le documentan a Karime cargos por 8 millones de pesos tan sólo en un año, practicando su mantra “Merezco abundancia”, compras compulsivas de súper lujo en los centros de la moda en Nueva York, Houston, Phoenix, lo más modesto, la Ciudad de México.

Haría falta una crónica para mencionar las tiendas, los productos y marcas, hoteles y limosinas, la vida de jet set que se dieron antes de que se cayeran de la nube. No salía Karime sin su American Express. Ahora vive a salto de mata.

Como no los atrapan, lo que alimenta la teoría conspiratoria del arreglo o pacto, pues “saben demasiado”, vengan las Yunesleaks, un poco de show del consumo opulento.

Fepade-Vacilada

Llegó tarde a la cacería de Duarte, muy posiblemente con balas de salva, el fiscal para delitos electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo.

Se aventó la puntada de obtener una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por la presunta comisión de delitos electorales. No acredita que el Oso Deantes le haya dado dinero a AMLO y a Morena, o que de los muchos recursos públicos desviados y faltantes se hubieran destinado para apoyar campañas o candidatos de determinado partido.

Nada de eso. La consignación es por la falta de suministro del presupuesto autorizado al órgano local electoral, situación que para el fiscal electoral tipifica una obstrucción al desarrollo normal de las votaciones o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, es un delito no grave de pena chiquita (y de pena ajena) de 6 meses a tres años de cárcel.

La PGR busca a Duarte desde el mes de noviembre pasado por delitos un poco más serios –aunque no agotan los montos calculados del saqueo–, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Ofrece una recompensa de 15 millones de pesos y está boletinado por la Interpol, pero dice la leyenda que la pareja delictiva vive tranquila en algún lugar de Centroamérica.

Si alguien sabe de ellos que le avise a Santiago Castillo de la Fepade-vacilada para que ejecute su orden de aprehensión.