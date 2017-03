Dale Dale – A cien días sólo decepción

Connect on Linked in

A cien días sólo decepción

A poco más de tres meses de estar el gobierno estatal en funciones ya varias son las voces, no sólo de políticos y panistas, sino voces ciudadanas, que hablan y muestran decepción ante lo que se planteó en campaña y lo que está siendo el gobierno estatal yunista, el cual está conformado por amigos del gobernador y amigos de sus hijos o hijos de sus conocidos, que vieron como un botín y centro de colocaciones a la nómina del estado, peor que en los tiempos de los priistas, porque aquí a los que menos les dieron lugares son a los del PAN y menos a los del PRD.

Están haciendo de este gobierno un laboratorio de operación familiar, en donde abunda la inexperiencia y la nueva juniorcracia en el ejercicio del poder político, y los nuevos funcionarios sólo se dedican a presumir abiertamente los nuevos cargos que ostentan.

Pero también el gobernador del estado ha hecho lo propio, muestra ninguna tolerancia, evade los temas incómodos cuando lo cuestiona la prensa, sólo quiere que lo entrevisten de lo que a él le interesa hablar, no lo que la gente quiere saber. La última, fue al ser cuestionado en un evento de salud acerca de la denuncia que Alejandro Cossío, ex diputado panista, interpuso contra SESVER, a donde se habla de que tienen proveedores a modo y que no pasan por licitaciones, respondiendo que él no litiga en los medios cuando antes le encantaba acusar y pelear en medios y redes sociales. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que en el ruedo.

Pareciéndose a Duarte

El colmo lo dio el gobernador con la diputada local Ángela Soto, quien ocupa una curul por la vía plurinominal del PRI, y es lideresa estatal de los trabajadores de la Secretaría de Salud, quien tuvo un sonado pleito con Antonio Nemi Dib cuando este fungió como secretario estatal de Salud en un tramo del sexenio de Javier Duarte. Por que según ella, le quiso quitar parte de su rebanada del pastel o el pastel completo, del que se ha atragantado la diputada, abusando de plazas de trabajadores y de colocar parientes en la nómina de salud. Ha recibido mucho de los gobiernos priistas, acusada de corrupción, fue con todo y lluvia mojándose para saludar al gobernador Yunes, quien micrófono en mano dijo reconocer su labor, abrazándola con ese aparente afecto que exhiben los políticos, si son la misma jeringa, con diferente bitoque, así las cosas.

En época de elecciones todos son iguales

Hasta por condones quieren votos los panistas

Tanto han criticado a los priistas ladrones de elecciones, pero como todos los que tienen el poder y la nómina lo hacen igual, ya los panistas andan por las mismas andadas, sólo que un poco a niveles más bajos, ya que de acuerdo a los apoyos que van manejando es lo que piden a cambio, el tema seguro se va a intensificar conforme se vengan acercando las elecciones.

Esto se vio como ejemplo en una reunión que tuvieron algunos “panistas” y simpatizantes de este partido con el regidor de Boca del Río, Cristian Blanco, quien maneja algunos grupos de la Comunidad lésbico gay, por lo que estaba hablando de los apoyos que les estarán dando a quienes pertenecen a su red de agremiados y que han estado ayudando en sus proyectos a sus candidatos, les ofrecieron despensas, paquetes de condones a las que son sexo servidoras y otros “obsequios”, cuando que son pagados con recursos oficiales y condicionan abiertamente su entrega si apoyan al PAN, subieron a redes un video, que enseguida bajaron, pero ya varios lo andan viendo con cara de delito electoral, que lo es.