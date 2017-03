Llamará Congreso a Clementina para informar sobre atrazo a municipios

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel De Unanue Abascal dio a conocer que el Congreso Local enviará un oficio para solicitar que la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero García, explique el presunto atraso en la entrega de recursos federales a varios ayuntamientos.

En ese sentido explicó que no consideran llamar a comparecer a la funcionaria estatal; sin embargo este miércoles se enviaría el documento donde solicitan detalles de esta presunta irregularidad.

“Es lo que me comentaban, vamos a solicitar a la secretaria que nos rinda un informe sobre el tema y que nos diga a los legisladores qué está pasando con ese tema. Será por escrito, si se le requiere de le llama, pero eso es un caso que lo requiera, si no, no tiene sentido mandarlos a llamar. Le vamos a solicitar de manera urgente que nos dé razón del tema”.

El panista apuntó que son por lo menos tres ayuntamientos los que de manera extra oficial han reportado a la comisión que preside, que la Sefiplan no está entregando en tiempo y forma estos recursos, aún cuando se tiene conocimiento de que sí han llegado puntualmente de la Federación.

Además dijo desconocer las denuncias de que la dependencia estatal seguiría descontando cuotas para el pago de créditos a sus trabajadores, que no entrega a las empresas, aunque afirmó que de igual manera cuestionarán a la funcionaria al respecto.

“Desconocía el tema, pero sí, todo lo que señalen de algo irregular o de alguna mala práctica, pues tendremos que revisar y se les pedirán razones a los titulares de diferentes dependencias. En caso dado de que hubiese algún acto de lo que nos quejábamos anteriormente pues cuestionaremos a los titulares”, concluyó.