Reprueba Canacar aumento del costo de peaje en la Veracruz-Cardel

ADRIANA MUÑOZ

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Veracruz, Luis Exsome Zapata, reprobó el eventual aumento del costo de peaje del tramo carretero Veracruz- Cardel.

Dijo que está de acuerdo con la conclusión de la rehabilitación del libramiento a Cardel pero no que se erogue 180 millones de pesos en una obra que corresponde a una carretera concesionada hace dos décadas.

“Ese tramo concesionado aumenta en mayor porcentaje que las demás, no aplica y no se rige como las demás carreteras bajo los esquemas de Capufe y si es cara”, manifestó.

El monto es un exceso para un tramo que en realidad es pequeño y que ya está hecho, explicó.

Además esta decisión perjudicaría seriamente no sólo al sector sino a la ciudadanía en general.

Indicó que en campaña, el hoy gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares comprometió no subir más las tarifas ni impuestos a tramos carreteros y es un contrasentido que junto con esta obra haya dado a conocer que aumentarán el costo de peaje no solo del nuevo tramo sino del ya existente.

“En su campaña anunció que no iban a aumentar los impuestos y anunció que como la concesionaria iba a hacer la obra iban a aumentar la cuota de la caseta de Cardel”, manifestó.

Por ello, pidió transparencia en el discurso y en los hechos.

“No comentó cuánto iba a aumentar y lo que nos preocupa es que no haya una transparencia, que no nos diga porque si bien tiene más de 20 años esa concesión sería muy importante que todos sepamos cuánto queda de concesión y cuánto aumentaría la cuota”, manifestó.