Se retractan; no hay consenso sobre la reestructura

Carlos Alvarado

El Congreso del estado es “rehén de la alianza entre el PRI y MORENA”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura de Veracruz, Sergio Hernández Hernández, al manifestar que confía en que los legisladores de oposición aprueben la reestructuración de la deuda, por el bien de Veracruz y de los veracruzanos.

En entrevista afirmó: “Tenemos la convocatoria para el día 14 si así lo decide el grupo legislativo y lo digo que así lo decide, porque ante esta evidente alianza entre el PRI y MORENA somos rehenes de lo que ellos decidan.”

Reconoció que la bancada priista, pidió apoyar la reestructuración, siempre y cuando se pague a los ayuntamientos los recursos que la administración de Javier Duarte no les entregó.

En ese sentido, dijo que la propuesta del PRI de canalizar recursos a los ayuntamientos se tomó en cuenta en las modificaciones al decreto, pero con la condición de que exista excedente.

“Si hay un excedente en la reestructuración, si hay una liberación importante para municipios, pero se trata de cubrir un déficit que estamos buscando con la reestructuración, no estamos buscando nuevos créditos, sino nuevos recursos, porque la prioridad es solventar el déficit y si sobra darle a los municipios recursos.”

La iniciativa enviada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al Congreso del Estado para refinanciar los 42 mil millones de pesos de deuda bancaria de las administraciones pasadas, y alargar el periodo de pago hasta 50 años.

Finalmente es de señalar, que será hasta el viernes cuando se reanude la sesión ordinaria de la diputación permanente del Congreso local, para que se convoque a un segundo periodo extraordinario de sesiones.

Se decretó receso de la sesión ordinaria

De nueva cuenta se decretó un receso y se trasladó el inicio de la sesión ordinaria de la diputación permanente del Congreso local, para el próximo viernes a las 12:00 horas, y convocar a un segundo periodo de sesiones ordinarias en donde se aprobará el dictamen de la reestructuración de la deuda pública del estado de Veracruz.

Y es que de manera extraoficial, se dio a conocer que el presidente de la comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez Cortes, no ha realizado la modificación acordada en la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en donde se estableció que dentro del dictamen de la reestructuración de la deuda pública, con los excedentes de esta, se deberán de pagar las deudas que se tienen con los municipios del estado, y con proveedores.

Debido a lo anterior, es que los grupos legislativos del PRI y de Juntos Por Veracruz han presionado con no participar en la sesión ordinaria de la diputación permanente, hasta que no esté el dictamen reelaborado.

Por su parte la diputada local de Morena, Daniela Griego Cevallos afirmó que “Morena continúa en la postura de conocer en que se va a utilizar los recursos que no se utilicen para el pago de la deuda pública, ya que el ejecutivo debe establecer un programa de saneamiento de las finanzas públicas y de impulso al crecimiento económico y no lo vemos esto acompañando a la iniciativa de la deuda pública”.

Finalmente señaló que “la visión del gobernador es a corto plazo, reestructuramos la deuda para tener liquidez, pero también es mentira que con ello, se resolverán los problemas del estado y lo que ellos mismos han planteado, respecto al flujo de efectivo que han planteado, no es grande el beneficio que se espera y nosotros insistimos en que no existan mayores deudas para el estado de Veracruz”.