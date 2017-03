Asuntos Públicos – Tercer Round: AMLO-Yunes

Eduardo Coronel Chiu

Tercer Round: AMLO-Yunes

Ya les tiene tomada la medida Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional de Morena. En la tercera gira por el estado desde que es gobernador Miguel Ángel Yunes, le receta la misma fórmula que le ha funcionado no sólo para afirmarse en el mitin entre los suyos, sino para proyectarse en los medios e influir en audiencias más amplias: confronta al gobernador Yunes, lo picotea con los señalamientos que tiene de corrupción, sus alianzas con la desacreditada clase política dominante –la mafia del poder– y sus pretensiones de imponer a sus hijos en cargos gubernamentales, heredarles el gobierno de Veracruz como monarquía. Y después de que Yunes muerde la carnada, se sube al ring, vocifera y lo reta al callejón, AMLO lo enfría con alguna ironía o burla, y le sigue pegando. Atrapado por el anzuelo, Yunes se desentendió de los graves problemas de Veracruz para ocuparse de responder a López Obrador.

Con una pequeña ayuda de sus amigos (de la mafia del poder)

Con la notoria ayuda del Gobierno Federal, confirmando una vez más que están juntos contra AMLO, Yunes utilizó información de sus declaraciones fiscales ante el SAT. Sostuvo Yunes que AMLO declara en ceros y puede ser, ya que no tiene una actividad formal como patrón o como trabajador; aunque lo que más llama la atención es la fuente, las declaraciones fiscales son de origen, datos privados, ¿cómo los obtuvo legalmente Yunes, si AMLO no los hizo públicos voluntariamente?, violando la ley, claro (pero que el público se trague la información supuesta, y no el origen ilegal de la misma). No es ilegal que AMLO no cobre directamente en Morena, como intentó presentarlo Yunes, también es tendencioso que le impute la administración de mil millones de pesos, que no dice de qué son, suponemos que podría ser el financiamiento público de Morena como partido político, mismo que recibe como cualquier otro partido, el PRI, el PAN y otros.

Por otro lado, sacó Yunes –en revire a sus señaladas mansiones, de las que dice AMLO que no las tiene ni Obama– que el líder de Morena tiene bienes, entre otras, casas en Puebla, a nombre de su esposa, información que procedería en su caso de los registros de propiedad del estado de Puebla, como es sabido, gobernado por el PAN, alianzas claras contra AMLO.

Vence por credibilidad

No trae amlo golpes nuevos, pero su discurso anti-Yunes en medio del proceso electoral para renovar 212 gobiernos municipales le sigue rindiendo frutos.

Le pega a un gobernador débil, antipático, engreído y bravucón, sin resultados positivos de gestión y escaso apoyo social. Electo para un periodo muy breve –de sólo 2 años–, ganó ya se sabe por la pésima imagen y gestión de Javier Duarte y el PRI, pero lo significativo es que Yunes encabeza un gobierno dividido, plagado de colaboradores incompetentes, sin mayoría en el Poder Legislativo y de escasos resultados. En sus primeros 100 días ha sido incapaz de contener la oleada de violencia criminal o poner en marcha algún programa de interés público; se la ha pasado Yunes en el teatro de que no hay dinero y en el show de echarle la culpa a los antecesores, sin convencer de que en sus propuestas como la de la reestructura de la deuda, hay algo más que la búsqueda de sus beneficios partidistas y facciosos.

Andrés Manuel López Obrador supera fácilmente a Miguel Ángel Yunes en credibilidad e imagen de honestidad. Por eso la fórmula le funciona en el debate indirecto. Se trata de influir en el electorado, no de un ejercicio de egolatría.

¿De qué se ríe Bermúdez?

Para estar prisionero en el penal de Pacho Viejo, acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, abuso de autoridad o incumplimiento del deber legal, no se ve que la pase mal Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte.

Ayer que lo sacaron de su celda (¿o suite privada?) para acudir a los juzgados adscritos a una audiencia que se canceló de nuevo, Bermúdez lució una enigmática sonrisa, ¿de qué puede reír un reo?, ¿hay sentido del humor en el procesado?, ¿posó para la cámara, como Garrick, en Reír llorando?

Evocó la imagen de la Barbie, el narcotraficante sonriente cuando lo presentaron a los medios en 2010, también por la ropa de marca. La Barbie con su playera Polo verde, London, de Ralph Lauren, Bermúdez con su chaleco de esa misma marca de color naranja para no desentonar con el uniforme de recluso, pero con el logo visible de la marca. La moda se permite en Pacho.

La sonrisa de Bermúdez, dicen, es de testigo protegido, de liberación convenida, no remota.