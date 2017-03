Dale Dale – Con Winckler hay más seguridad… pero para él

Con Winckler hay más seguridad… pero para él

Después de que en el gobierno pasado era muy criticado el protagonismo exagerado que tuvo el Procurador del estado, que terminó como Fiscal General, aunque no terminó su periodo previsto para ser transexenal, que no lo fue en la figura de Luis Ángel Bravo, alias el “Culín”, tuvo varios episodios de mal funcionamiento esa área tan importante del Estado que le cuesta muchos millones a los veracruzanos y que no trabajaba como debiera, que gastaron en altos sueldos y se daban bonos en efectivo por cantidades millonarias, con muy baja efectividad en los resultados.

Pero parece que la llegada de Jorge Winckler no ha cambiado a la Fiscalía para mejorar. El fiscal de Yunes Linares nada importante ha conseguido en lo que a procuración de justicia se refiere, le incomodan mucho las críticas a su trabajo y constantemente se involucra en chateos de arguende, de puros dimes y diretes en las redes sociales con quienes lo critican. Cuando llegó al cargo decía que no quería y no necesitaba traer mucha seguridad, como lo hacía su antecesor. Recientemente fue visto transitando en Xalapa con un operativo de seguridad (así le llaman al grupo guaruras y vehículos de escolta) de grandes dimensiones, más para un gobierno que se queja y queja de que no hay dinero, aunque claro, la Fiscalía tiene su presupuesto propio. Se le vio a Winckler protejido por una caravana de siete vehículos, dos camionetas lobo de doble cabina adelante, el fiscal en una Suburban nueva de paquete, atrás una camioneta Cherokee y luego otros 3 autos de seguridad llenos de guaruras con armas largas. La caravana del fiscal se maneja con la misma ostentación y desplantes que acostumbraban los duartistas cuando estaban en el gobierno.

Guerra sucia de Yunes contra el Peje como lo hizo contra Cuau

El que haya venido de nueva cuenta al estado de gira Andrés Manuel López Obrador, no sólo incomoda, sino que también pone de malas al gobernador Yunes, pues en las encuestas el partido Morena continua creciendo en la preferencia de los veracruzanos. Así que de los pocos recursos económicos que dice el gobernador que le dejan los bancos, los está invirtiendo en la guerra anticipada, que le ha declarado al Peje y a Morena.

Ahora López Obrador fue recibido con “protestas” que se presumen son armadas y financiadas por el Gobierno del Estado, ya que le manda infiltrados a las reuniones de Morena para que muestren inconformidad, hagan desorden y parezca que es un partido que está con problemas, en un intento por deteriorar su imagen. Qué se puede esperar de un político como Yunes Linares que siempre ha incurrido en guerra sucia en contra de sus adversarios políticos. Todavía recordamos como en el año 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato por el PRD a la Presidencia del país, Yunes Linares, quien despachaba como secretario de gobierno priista en el sexenio de Patricio Chirinos, le mandó a boicotear una reunión a Cárdenas en un hotel de Xalapa con un grupo de trasvestis, quienes pagados y manejados por Yunes rodearon al candidato perredista para que pareciera en medios que Cuauhtémoc era uno de ellos.

Parece que mejor el primo que el secuestrado

El aparente y sorpresivo “destape” de Rafael Gil como candidato o tapado para ir al frente por el PRI en Veracruz tomó por sopresa a varios que pensaban que ya no iba a volver al escenario político, luego de lo mal que terminó la campaña de Anilú Ingram, acusado de traidor, vendido y varias cosas nada gratas, como se acostumbra en el PRI cuando son derrotados.

La opción de Rafa Gil le mueve el tapete y desplaza a Gustavo Souza, quien pensaba que la llevaba fácil para ser el candidato tricolor por el puerto, después del extraño episodio del año pasado de secuestro que sufrió Souza, en el que se difundió que no tuvo dinero para el rescate que le pidieron para liberarlo, cualquiera pensaría que Tavo no estaría en condiciones anímicas y financieras para meterse en una campaña costosa como la de la alcaldía de Veracruz. ¿Habrá algún premio o botín e$$$condido que nosotros no vemos?