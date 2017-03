NFL dio comienzo al año 2017

Ciudad de México

El año 2017 de la NFL inició oficialmente este jueves y varios equipos movieron ficha para reforzar sus plantillas con la mira puesta en una nueva temporada en la que competirán por el trofeo Vince Lombardi, en manos de los campeones New England Patriots.

Los Browns dieron la noticia unos minutos antes del inicio de la agencia libre, al anunciar un canje con los Texans por el quarterback Brock Osweiler. Si bien este movimiento no cuenta dentro del “free agency”, sin duda fue una de las transacciones más sonadas del día. El mariscal egresado de Arizona State no tuvo un buen desempeño con Houston en 2016, sin embargo, Cleveland también recibió un pick de segunda ronda en el Draft.

Según varios reportes de medios en Estados Unidos, el plan de los Browns es usar ese pick para completar una oferta por el segundo quarterback de los New England Patriots, Jimmy Garoppolo. Es decir, Brock Osweiler sería dejado en libertad o usado como moneda de cambio por Cleveland.

En otro de los movimientos destacados, los New England Patriots se hicieron de los servicios de uno de los esquineros más codiciados de la agencia libre. Los campeones llegaron a un acuerdo con Stephon Gilmore, ex de los Buffalo Bills, quien firmó por cinco años y 55 millones de dólares, 40 de ellos garantizados.

Bill Belichick y compañía también agregaron talento ofensivo a su roster, con la llegada del ala cerrada Dwayne Allen, quien se integró a los Pats procedente de los Indianapolis Colts.

Los Philadelphia Eagles estuvieron muy activos en el primer día, al reforzar su ofensiva con dos receptores probados como Alshon Jeffery y Torrey Smith. Sus rivales de división, los New York Giants, no se quedaron atrás y confirmaron lo que ya se sabía desde un día antes: la contratación del receptor Brandon Marshall, seis veces elegido al Pro Bowl y que formará un ataque aéreo temible junto a Odell Beckham Jr.

San Francisco inició su proceso de reconstrucción y la era de Kyle Shanahan como head coach con siete transacciones: el quarterbacK Brian Hoyer, los receptores Pierre Garçon y Marquise Goodwin, el linebacker Malcolm Smith, el fullback Kyle Juszczyk, el ala cerrada Logan Paulsen y el pateador Robbie Gould.

Los Jaguars sumaron al tackle ofensivo dos veces elegido al Pro Bowl, Branden Albert, quien dejó a los Miami Dolphins, y al esquinero A.J. Bouye. Además, se espera que hagan oficial un acuerdo con Calais Campbell por cuatro años y 60 millones de dólares, 30 de ellos garantizados; el ex de los Arizona Cardinals era el defensivo más buscado del “free agency”. De esta manera, ya se comenzó a sentir la mano de Tom Coughlin en Jacksonville.

Tras el primer día, aún queda en el aire el futuro de varios peces gordos de la agencia libre, sobre todo a la ofensiva, como los corredores Adrian Peterson, Jamaal Charles, Eddie Lacy y Latavius Murray, y el quarterback Tony Romo, quien este jueves ya se despidió de los fans de los Dallas Cowboys.