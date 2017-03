Peña protege a Yunes ante denuncias: AMLO

Connect on Linked in

El dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó qué detrás de las inconformidades del proceso interno por la selección de precandidatos, podría estar el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues está acostumbrado a manipular, sobornar y corromper metiéndose en la vida interna de los partidos.

En el inicio de su gira por Veracruz, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto, y mandatario estatal, tienen un pacto para dejar en el olvido al menos cuatro denuncias por corrupción, lavado de dinero y peculado de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Yunes por enriquecimiento ilícito.

“Peña Nieto, a través de Chong, dio instrucciones al procurador de que no se investigue sobre las denuncias en contra de Yunes Linares”.

López Obrador dijo que Morena está “creciendo como la espuma”, y por esto está siendo atacado en la elección de los candidatos a las 212 alcaldías, pues se perfila para ganar Veracruz y eso perjudica a su hijo, prospecto para la candidatura a la gubernatura.

“Yunes está acostumbrado a meterse en los otros partidos, es especialista en corromper, en comprar, en desestabilizar”.

Al preguntar los reporteros por qué no participó en el debate al que lo retó Yunes Linares, López Obrador expresó: “Porque corría yo el riesgo de perder la cartera, lo dije”.

Sobre la inseguridad que se padece en Veracruz, once cuerpos localizados en Boca del Río, levantones y homicidios, López Obrador manifestó que está muy mal la inseguridad en Veracruz, porque sigue habiendo mucha violencia y no se resuelve el problema.

Morena va a ganar

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que ganará su partido en la entidad pese a la presunta intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el proceso interno de selección de candidatos a las 212 alcaldías.

A su arribo al aeropuerto de Veracruz, aseguró que confía en su militancia pero aun así “estarán muy pendientes” porque el gobierno del Estado está tratando de desestabilizar y “meter la mano hasta el sobaco” en la vida interna del partido.

Aseguró que Morena no se venderá al mejor postor y esto es lo que tiene molestos a los inquilinos del Palacio de Gobierno.

“¿Les digo un secreto? Aquí que no nos oye nadie: Morena va a ganar en Veracruz”, sentenció y se tiró una carcajada.

De esta forma, concluyó la entrevista para subir a su camioneta donde lo esperaban militantes de Morena de Alvarado a quienes ignoró al igual que su acompañante, la diputada federal de Morena, Rocío Nahle, a quien junto con Cuitláhuac García y Alicia Barrientos Pantoja, también diputados federales por este partido, están acusados por la militancia de imponer candidaturas y venderlas a militantes señalados de diversos actos de corrupción en partidos como PRI y PAN. (Con información de Adriana Muñoz).