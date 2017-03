Por la crisis, cierran 10 restaurantes

Boca del Río

Durante este año 10 restaurantes han cerrado sus puertas en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río debido a la crisis económica, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Daniel Martín Lois.

Señaló que debido a que los aumentos de los precios de los combustibles y la energía eléctrica, así como el poco flujo de efectivo que existe, ha provocado una crisis económica que hizo cerrar al menos a 10 establecimientos de su Cámara.

“10 de agremiados míos, obviamente gente que no esté agremiada no tendría una cantidad, la situación económica más que nada, la alza de energéticos que se ha venido dando en los últimos meses, tanto en gasolina como en electricidad y en su momento el gas, eso hace que todos los insumos incrementen”, afirmó.

“Obviamente no hay dinero circulante en la zona conurbada y eso provoca que no se pueda mantener abierto”, añadió.

Detalló que en cada restaurante había entre cinco y 10 trabajadores, por lo que podrían ser hasta 100 fuentes de empleo que se perdieron debido a esta situación.

“Son restaurantes que tenían poco tiempo de haber abierto, no hay ningún restaurante conocido, son gente que obviamente invirtió sus ahorros para sacar adelante un nuevo negocio pero por cuestiones económicas no les permitió salir adelante”, afirmó.

Martín Lois aseguró que en algunos otros casos, han tenido que recurrir a medidas de recorte de gastos para evitar cerrar, como por ejemplo recortar personal.

“De acuerdo a lo sostenible que tengas el restaurante, el tiempo que lleve y la ocupación que tenga pues te es más fácil pero la situación es que ha tenido que recortar gastos, ha habido recorte de personal porque estas subidas no te permite subir el precio de tu producto”, sentenció.