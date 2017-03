Rechazan reordenamiento del transporte público

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Como una medida política se calificó la propuesta del reordenamiento del transporte público, específicamente por la intención de obligar al descuento de 40 por ciento en el costo del servicio en beneficio de estudiantes, adultos mayores y discapacitados

En conferencia de prensa, permisionarios amagaron con suspender algunas rutas, pues ya no es rentable el brindar el servicio ante la invasión y la falta de usuarios.

Los permisionarios anunciaron que se reunieron con diputados locales que se comprometieron a no incluirlo en el orden del día de la sesión extraordinaria del próximo martes, “no es conveniente aprobar una iniciativa de ese tipo”.

Si bien insistieron están de acuerdo con el reordenamiento del transporte, condicionaron que se actualicen las tarifas de todas las modalidades del transporte público.

Concesionarios exigen que el estado subsidie descuentos al transporte

Manuel Mejía del Ángel, presidente de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, aseguró que el descuento en las tarifas del transporte público a estudiantes, adultos mayores y discapacitados, tiene un costo anual de mil 500 millones de pesos, que se ha obliga a asumir a los permisionarios.

Después de una reunión con diputados, aseguró que está de acuerdo con que se incluya en la ley el descuento del 40 por ciento, siempre y cuando el estado asuma el costo por medio de subsidios.

Recordó que quien cobra impuestos es el responsable de otorgar un subsidio que los transportistas han asumido en los últimos 40 años, “y ya no podemos”.

Comentó que si el Gobierno, apoyado por el Poder Legislativo, quiere imponer un descuento, estaría obligado a pagarlo, como ya ocurre en otras entidades federativas y otros países, “con los ajustes al combustible, la paridad del peso, eso ha afectado de manera importante y ya no podemos”.

Calificó como populista la postura del PAN y criticó que no se quiera actualizar las tarifas del transporte público como se ha demandado desde hace meses, y sólo se busque imponer nuevas obligaciones a los permisionarios.

Mencionó que desde hace años se ha dicho que los transportistas trabajan en quiebra técnica, pues se disparó la entrega de concesiones y se permitió la invasión de rutas, “pasamos de 18 a 100 mil concesiones”.

El empresario detalló que la posibilidad de aumentar las tarifas se podría olvidar si se incrementa el número de usuarios, y eso es simple, solo se tiene que revisar que operen las unidades que tiene permiso.