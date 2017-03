Los Yunes y los Moreira se parecen: AMLO

Connect on Linked in

Redacción AZ

El dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador dijo que en Veracruz “se va Duarte, que saqueó al estado y se fue caminando y llega Yunes, lo mismo”.

En Atzalan, expuso que Miguel Ángel Yunes Linares y la familia Moreira se parecen, porque quieren dejar a sus familiares en cargos públicos.

Dijo que Yunes tiene a un hijo de presidente municipal de Boca del Río y otro hijo de senador que pidió licencia para buscar la presidencia municipal de Veracruz.

“Cuándo se ha visto eso, bueno sí, los Moreira, allá en Coahuila, que terminó uno de ellos de gobernador y dejó a su hermano de gobernador. Se heredan los cargos, a los hermanos, a los hijos, a las esposas. Es un descaro. Lo que más me llamó la atención, es que me enteré que el que fue contralor con Duarte ahora es candidato del PAN a presidente municipal de Pánuco y Yunes engañando que anda buscando a Duarte, que ya encontraron una bodega, que ya encontraron el diario de la esposa del gobernador”.

Comentó que “Esta lucha continúa. Primero es triunfar. No va a ser fácil, no va a ser un día de campo. la mafia del poder no quiere, a ellos, aunque le vaya mal al pueblo, a ellos siempre les va bien”.