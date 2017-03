PRI y Morena adelantan rechazo a reestructura de deuda

Carlos Alvarado

La diputada local de Morena, Daniela Griego Cevallos afirmó que la deuda que tiene el Gobierno del Estado, con proveedores, instituciones educativas, el Instituto de Pensiones del Estado es por más de 46 mil millones de pesos y “a eso no se le da una solución”, por lo que aseguró que el grupo legislativo mantiene su postura de votar en contra de la reestructuración de la deuda pública de Veracruz.

En entrevista afirmó: “el tema medular es que con la reestructuración de la deuda, es que solo se habla de la deuda pública con instituciones bancarias de largo plazo, pero la deuda de corto plazo, que tiene que ver con proveedores, empresarios, constructores, sindicatos, el IPE, las escuelas normales, a la Universidad Veracruzana y hasta con personas físicas, no se está tratando, no se sabe quién les va a pagar y cuando se les va a pagar”.

Añadió que “han venido empresarios de la Canacintra, de la Concanaco, de la canaco, del consejo coordinador empresarial y nos dicen quién nos va a pagar, y nos han mostrado contratos, facturas que no han sido cubiertas y eso es preocupante porque hay muchas familias y negocios en quiebra”.

En este sentido Griego Cevallos señaló que “de esa deuda no se habla y está estimada de más de 46 mil millones de pesos, solo de esa deuda, y el gobierno del estado solo está interesado en atender la deuda de largo plazo, no hay discusión al respecto”.

La legisladora señaló que “Veracruz tiene dos deudas, una la deuda de la restructuración con instituciones bancarias por más de 46 mil millones de pesos y está la deuda con proveedores por una suma superior a los 46 mil millones de pesos y esta es la más preocupante porque el pagar a los proveedores es reactivar la economía del estado”.

PRI no será rehén: Carlos Morales

“El Partido Revolucionario Institucional (PRI), no será rehén de una imposición y en tanto no se transparente el dictamen de la reestructuración de la deuda pública, mantendrá su negativa para aprobarlo”, sentenció el diputado Carlos Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal.

El legislador señaló que en la discusión de este tema prevalece la “incertidumbre” debido a la reticencia del gobierno estatal por dar a conocer cuál será su plan de ajuste financiero. Recordó que la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios “prioriza atacar el déficit financiero”, pero en el documento que se elabora, dijo, “no se establece que es lo que hace el gobierno en este renglón”, insistió.

Para el martes 14

El pleno de la diputación permanente del Congreso del estado, convocó al segundo periodo de sesiones extraordinarias para el próximo 14 de marzo en donde se analizará y en su caso, aprobará la reestructuración de la deuda pública del estado de Veracruz.

En este sentido el secretario de la mesa directiva, Carlos Morales Hernández dio lectura a la convocatoria en la que inicialmente se analizarían siguientes los puntos: La diputación permanente del Congreso del Estado expide la siguiente convocatoria, primero: se convoca a la LXIV legislatura al segundo periodo de sesiones extraordinarias para el día 14 de marzo a las 11:00 horas. La diputada de Morena, María del Rocío Pérez Pérez solicito a la permanente retirar el punto 3 del orden del día, ya que afirmó apenas este viernes se atendería el estudio de la iniciativa en comisiones y aun no se signaba el dictamen correspondiente, mismo que fue retirado por mayoria.