Se les acabó el amor a los diputados federales y se divorcian del PRI: Del Ángel

Xalapa, Veracruz

Los 16 diputados federal que ganaron una curul por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejaron sólo a dicho instituto político, se niegan a dar la cara y a ser oposición en Veracruz, acusó el vocero del Comité Directivo Estatal (CDE), Marco Antonio del

Ángel.

En conferencia de prensa ofreció disculpas al pueblo veracruzano por la “corrupción” en cómo se condujo la administración estatal del ex gobernador ahora prófugo, Javier Duarte de Ochoa y que fue postulado

por el PRI.

Consideró que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI debería de investigar si estos 16 diputados federales pactaron con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para no apoyar al PRI en este proceso electoral y cumplir con su papel de oposición.

Informó que el Revolucionario Institucional promete ser la oposición en Veracruz del régimen de “monarquía” del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien prometió crear empleos “y sólo ha conseguido dos, el de sus hijos, Miguel Yunes Márquez como alcalde de Boca del Río y su hijo Fernando Yunes como senador”.

Marco del Ángel fue cuestionado por la falta de presencia y labor partidista de los diputados federales del PRI y al respecto dijo “La misma pregunta me hago de los diputados federales ¿Qué hacen? Se trata de hablar con franqueza. ¿Qué hacen los diputados? Indiferencia. Nada”.

Consideró que no podría haber un proceso disciplinario en contra de los diputados federales por no respaldar el partido, porque no les interesa el PRI.

Al cuestionarle si los diputados federales no se presentan en Veracruz por miedo a ser detenidos porque fueron funcionarios en la ex administración estatal por lo que tienen denuncias penales ante el presunto desvío de recursos, Marco del Ángel respondió que es su responsabilidad enfrentar los cargos.

Señaló que Fernando Yunes resultó ser un senador “bastante caro” para el pueblo mexicano, cuando sólo tuvo cuatro participaciones en la tribuna del senado.

“Qué hace el senador Fernando Yunes. Cuatro participaciones en cinco años. Ahí está la bitácora legislativa. El caso de Fernando Yunes es como el jugador de Romagnoli del Veracruz más caro. Si te sabes el chiste: Un gol, cuesta tres millones de pesos. El senador Fernando Yunes es el senador más caro de Veracruz”, refirió.

Aclaró que los senadores Héctor Yunes Landa y Francisco Zorrilla Yunes tienen un “estilo personal” para recorrer a Veracruz y atender a los ciudadanos, por lo que no podría expresarse “mal de ellos”.