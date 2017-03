Sin rumbo primeros 100 días de gobierno

Xalapa, Veracruz

Especialistas e investigadores ven en los primeros 100 días de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la ausencia de una estrategia clara y definida para enfrentar el escenario de crisis que se vive en la entidad.

Al cumplirse lo primero cuatro meses de la administración estatal, advirtieron que no se han sentado las bases para lograr cambios y mejorar en el sector salud, educativo, de seguridad y económico.

Los especialistas en estos rubros advirtieron que el actual Gobierno responde a los retos con “ocurrencias” y sin analizar los problemas de fondo para enfrentarlos.

Esto es observable por la falta de empleo, la inhibición de inversiones, la inseguridad rampante y la falta de estructuras educativas que permitan modificar esta situación.

Los investigadores consideran que parte de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno actual son las “herencias” dejadas por la pasada administración, la falta de distribución del presupuesto y los pocos recursos económicos.

Se agravará crisis económica

Para el director del instituto de Investigaciones Económico-Sociales de la UV, Fabián Hernández González, la principal debilidad del actual Gobierno es que no ha podido concretar cambios en materia financiera que le permitan ir saliendo de la crisis.

Dijo que las acciones de Gobierno han sido lentas, con alta dificultad para los encargados de la política económica y financiera porque “arrastran un lastre pesado” que dejó el Gobierno anterior.

Sobre el tema la reestructuración de la deuda pública del estado, de más de 47 mil millones de pesos, Hernández González alertó que si el Congreso local no la autoriza pronto el estado entrará en una situación de impasse económico.

Salud, sin estrategia

En el tema de salud, la investigadora del Instituto de Salud Pública también de la UV, Angélica Ivonne Cisneros Luján, advirtió que no existe una visión y estrategia clara en materia de seguridad pública.

Expuso que tan solo en el tema de la compra de medicamentos para unidades de primer y segundo nivel, no existe una planeación

Consideró que eventos en los que se da “el banderazo de salida” a trálers cargados con medicamentos es parte de las acciones del actual Gobierno que tienen una intención meramente mediática, pues acusó que se usa a los medios de comunicación para convencer a la ciudadanía sobre su trabajo.

La investigadora reprochó que no haya un trabajo serio detrás de la compra de estos insumos, y el Gobierno no haya hecho un estudio para conocer los recovecos del sistema estatal de salud a fin de eficientar los recursos.

Seguridad, rebasada

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Víctor Manuel Andrade Guevara, advirtió que en el tema de seguridad 100 días no son suficientes para establecer los cambios necesarios.

Andrade Guevara consideró que la nueva administración debe continuar con el proceso de depuración de cuerpos policiacos, capacitar a los policías en el nuevo sistema de justicia penal y poner especial énfasis en impedir que las autoridades municipales sean cooptadas por la delincuencia organizada.

Educación, sin rumbo

El investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Genaro Aguirre Aguilar lamentó que en la agenda de Gobierno el tema prioritario únicamente sea el de la violencia y no de la educación.

Consideró que el gran pendiente es el tema en materia de educación y advirtió que hay una equivocación en dejar de lado a la educación para privilegiar un proyecto político de Gobierno.

El especialista reprochó que hasta ahora la actual administración no haya convocado a la academia para resolver los principales retos de la educación, y aunque se habla de un programa estatal no hay visos de este.