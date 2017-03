Acto de propaganda: AMLO

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

El líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, calificó como un acto de “propaganda” la detención de Flavino Ríos, ex gobernador interino.

En entrevista, cuestionó cómo por un lado se detiene al ex diputado local y por el otro el PAN da cobijo al ex contralor Ricardo García Guzmán, quien ahora busca la candidatura de la alcaldía de Panuco.

Comentó que en los siguientes dos años no van a detener a Javier Duarte, pues es un acuerdo político a nivel nacional y el encono de la población se capitalizará políticamente.

“La detención del ex gobernador es propaganda nada más. Tan es así que Yunes acaba de apoyar al que fue contralor de Duarte para que sea candidato a presidente municipal”.

Recordó que ex contralor fue responsable de revisar el manejo financiero de la pasada administración y a pesar de que en otro momento lo descalificó, hoy lo impulsa para suceder en su cargo a Ricardo García Escalante, “son la misma mafia”.

Dice Yunes Linares que no es un show

Redacción

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares rechazó que la detención del ex gobernadorFlavino Ríos Alvarado se trate de un “show”.

“No creo que nadie diga que es un show. Es una acción seria de una autoridad que está comprometida a que no haya impunidad”, manifestó.

El Ejecutivo en el estado insistió en que la detención del priista, acusado de ayudar en la huida al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa al proporcionarle un helicóptero, es consecuencia de una orden de aprehensión girada por un juez.

Añadió que en la parte que corresponde a su esfera de competencia está la firme decisión de proceder contra quien trasgrede a la ley con el fin de no admitir impunidad.