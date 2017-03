Asuntos Públicos – Flavino: show y ajuste de cuentas

Eduardo Coronel Chiu

Flavino: show y ajuste de cuentas

Vuelve a las andadas del autoritarismo y el abuso de poder el gobernador Miguel Ángel Yunes.

A falta de resultados positivos en su gestión y la percepción general de que encabeza un gobierno fallido, opta Yunes por un estilo político perverso y distractor.

La detención y encarcelamiento del ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado –la nota política-policiaca de ayer– no parece ser un caso de justicia y aplicación estricta de la ley, sino una reiteración del uso faccioso y arbitrario del aparato punitivo del estado. Hay en el nuevo montaje de Yunes una clara motivación de ajuste personal de cuentas y búsqueda del efecto mediático como propaganda.

Nadie se opondría a que llamen a cuentas a los responsables del grave daño patrimonial causado al estado por la administración de Javier Duarte, pero la causa penal por la que Yunes exhibe y trata de sancionar a Flavino Ríos, el encubrimiento de la fuga de su antecesor, es a todas luces exagerada.

Imputan a Flavino Ríos los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencia y encubrimiento por favorecimiento, los dos primeros como servidor público, todos presuntamente tipificados al haber prestado a Javier Duarte, dos días después a la licencia de éste, un helicóptero del Gobierno del Estado e instruido a los pilotos aviadores a que lo trasladaran del Agrocentro a Coatzacoalcos, último rastro en el estado del prófugo ex gobernador.

Débil imputación, distractor

No es nueva la intención de acusar a Flavino Ríos de facilitar la fuga de Duarte, hace tiempo Yunes la lanzó en entrevistas, luego se supo que la habían presentado, pero es tan endeble ese señalamiento que no se tomó en serio.

Para establecer la culpabilidad de Flavino Ríos en el encubrimiento y colaboración en la fuga, se tendría que probar que estaba enterado de la orden de aprehensión obtenida por la Procuraduría General de la República (PGR) de un juez federal en contra de Javier Duarte.

La cronología pública de los hechos no lo demuestra. Javier Duarte presentó su licencia al cargo de gobernador, el miércoles 12 de octubre pasado, mismo día en que el secretario de gobierno, Flavino Ríos, asumió como gobernador sustituto, por designación de la Diputación Permanente. El préstamo del helicóptero se dio el día viernes 14 de octubre, según diversas reseñas.

La primera filtración de la orden de aprehensión contra Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, la recibió Denisse Maerker, quien lo informó en el noticiero de Televisa la noche del lunes 17 de octubre, mientras que la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez, confirmó la existencia de la orden de aprehensión hasta el miércoles 19 de octubre, una semana después de que Duarte pidió licencia.

Aunque no será fácil al fiscal probar que Flavino conocía de esa orden de aprehensión cuando autorizó para Duarte el uso de la aeronave oficial, y es muy probable que la justicia federal en vía de amparo eche abajo sus actuaciones amañadas, lo que más les importa ahora es el efecto mediático y la intimidación a los adversarios.

La pinza: el empleado y la muela

La detención y prisión preventiva de un año, decretada ayer en contra de Flavino Ríos, no prosperarían en el sistema judicial si no fuera por la incondicionalidad y subordinación combinada de su Fiscal no autónomo Jorge Wincker y el apoyo en la Judicatura de su compadre Edel Álvarez Peña, alineando al juez.

Detención urgente, prisión preventiva de un año

Con una chicanada o argucia legal, la fiscalía de Yunes detuvo a Flavino Ríos sin orden de aprehensión ni flagrancia; bajo un supuesto de excepción de “urgencia” –aplicable a delitos graves, ninguno lo es individualmente, y que exista el “riesgo fundado” de que el imputado pudiera darse a la fuga.

La juez de control (o controlada por Edel) validó esos supuestos, se plegó a los pedimentos de la Fiscalía, convencida de que Flavino podría darse a la fuga, pese a que ofreció dejar en prenda su pasaporte, o garantizar con fianza, le dictó una medida precautoria (que no tienen los delitos imputados), prisión preventiva por un año, lo que significaría para Flavino seguir el proceso encerrado. En breve le sujetarán a proceso. Por ahora sólo fue el domingazo.

De nada le sirvió

Le jugaron “chino” a Flavino, y eso que se dobló al final del brevísimo interinato ante Yunes en concesiones para adelantar la transición.

Extrañamente Yunes no avanza en la aprehensión y juicio a la banda del saqueo de Duarte.

A Flavino nada le imputan del manejo de dinero en la Secretaría General de Gobierno, cargo en el que estuvo poco más de un año, donde es sabido se gasta en efectivo y sin comprobación 3 millones diarios decían desde el tiempo de Erick Lagos –o de la Secretaria de Educación, donde despachó de enero a julio de 2015. Se fueron con la fácil –la que ya tenía ahí señalada–, a la mano, pero difícil de sustentar, sobre todo cuando la conozca y examinen en el Poder Judicial de la Federación.

Yunes sólo trata de ganar tiempo con su circo, como en otros de sus procesos torcidos, le durarán hasta que la justicia federal intervenga.

El estado de derecho con Yunes es penosamente un estado de desecho. Y todos se preguntan: ¿Y Duarte?