Dale Dale – Domingo de palo a Flavino

Domingo de palo a Flavino

Le arruinaron su domingo cuando se dirigía a jugar al club de Golf de Xalapa, le dieron palo y no de golf al ex gobernador interino del estado, Flavino Ríos Alvarado, quien por haberse creído que había “pactado” con el actual gobierno, cooperado con lo que le pidieron para acusar a Javier Duarte y que no traía mayor problema con Yunes Linares se andaba paseando plácidamente por Xalapa hasta que fue detenido por haberle prestado un helicóptero oficial del estado de Veracruz para que huyera Duarte de Ochoa, evitando que fuera detenido. Son acusaciones endebles que no lo dejarán preso mucho tiempo, pero que le harán dar vuelta y estar unos días a la sombra.

Parece que les quieren dar un escarmiento de otros, porque no detienen a los ex funcionarios duartistas que en orden de importancia y de las confianzas de Javier Duarte más saquearon el estado, porque no se ve que haya proceso alguno para detener a Gabriel Deantes, Fernando Charleston, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, Carlos Aguirre, Mauricio Audirac y muchos funcionarios más que se llevaron millones y millones del presupuesto, con empresas fantasma a las que se pagaban cantidades millonarias y algunos hasta simplemente en maletas de billetes en efectivo, así como pago de “servicios”. Y siguen tan campantes paseándose en la cara de todos los veracruzanos saqueados, disfrutando de la impunidad que les concede el gobierno de Yunes Linares y de sus multimillonarios botine$$$$. ¿A cambio de qué? Preguntamos.

Cárcel al ex interino, para distraer

Ya en el cuarto mes de los 24 que durará este gobierno sólo se ven acciones mediáticas y nada de fondo, ni que de forma seria se resuelva, no detienen como se prometió en campaña a nadie de los que fueron funcionarios, salvo a Arturo Bermúdez, quien por lo que se ve es parte de un arreglo. No hay más que ver la ropa que usa y la cara que trae de que no está padeciendo, que sabe que es cuestión de unos meses para que salga, quizá sólo hasta que pasen las elecciones de junio para que lo suelten.

Se han desbordado los delitos graves, homicidios, secuestros los asaltos y se percibe un ambiente de inseguridad generalizado, lo mismo siguen robando tiendas que metiéndose a casas, donde en el menos malo de los casos solo roban, en otras lastiman o matan a alguien. Este fin de semana, en Boca del Río, en el fraccionamiento asaltaron a Ricardo Ruiz Malpica con violencia. Sus guardaespaldas detuvieron a los asaltantes. Ricardo Ruiz hace sólo unos meses fue víctima de secuestro, así como asaltaron el Oxxo que está a frente al IVD en donde se llevaba a cabo un evento de deporte. El fracaso en la seguridad estatal es escandaloso, el mejor ejemplo son los delitos constantes en el territorio que gobiernan los Yunes desde hace tres años, Boca del Río. Muchos mensajes en redes sociales comentan que la detención de Flavino es un distractor del gobierno estatal panista para que no se le critique por sus primeros 100 días de fracaso.

Se solicitan guaruras

No parece haber Policía suficiente para cuidar a la población. Pero eso sí, sobran guaruras para cuidarle a sus funcionarios estatales. Por eso los vemos que cuidan desde secretarios hasta el fiscal, así como a funcionarios de menor nivel, directores, familiares y toda la parentela, cosa que tanto criticaron los que ahora están en el gobierno de los duartistas y están igual.

Hasta el director del Injuve en el estado, cargo muy menor, trae chofer guarura. El colmo del abuso del personal de seguridad para que sólo estén en servicio exclusivo de funcionarios estatales, es el de la oficial mayor de la Fiscalía del Estado, Gabriela Reva Hayón. Trae más de una docena de guaruras, seguramente son oficialmente policías ministeriales, cuidándola, hasta con grupo de avanzada, como si lo ameritara y hay más solicitudes a diario para que les otorguen personal de seguridad a cargo del erario público, lo ven como una prestación y a todos se les antoja.