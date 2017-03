Bronco no piensa en el retiro

Nuevo León

La vida ha sido muy generosa, dice Lupe Esparza. El integrante de Bronco recuerda sus inicios en la secundaria como el joven que no cantaba tan mal y junto a sus amigos inició una aventura que décadas después le sigue dando satisfacciones.

“Sin ser multimillonarios y vivir en residencias exclusivas yo creo que seguramente podemos vivir tranquilamente sin trabajar si no queremos. Creo que cuando amas algo, mientras tengas las posibilidades y todo en orden en tu vida, puedes seguir haciéndolo y de pasada encaminas a los potrillos para que puedan seguir este camino”, expresa el músico.

Sus “potrillos” son sus hijos René y José, con quienes ha creado una renovada alineación de la agrupación (junto a Ramiro Delgado y Javier Cantú) que tantos recuerdos le trae, desde grandes conciertos en el Estadio Azteca y la Plaza de Toros, hasta vender más de 14 millones de discos. Lupe afirma que no piensa en el retiro porque Bronco está más vivo que nunca, pero desde que hizo un video con Uber no descarta otra actividad.

“Creo que me iría a producir discos y buscar talentos reales, auténticos. Seguiría estando dentro de esto y en caso de que los muchachos quieran continuar los ayudaría desde casa con canciones. Si ese momento llegara… Lo que hago es por el placer de hacerlo, realmente un pan que comprar no le falta a ninguno de nosotros, si no, no estuviéramos y no pasa nada. Nos hemos relajado porque hemos trabajado demasiado y dejado nuestra vida aquí, no hay arrepentimiento de nada”.

En sus palabras es “agua fresca”, hay que seguir esforzándose pero sin preocupaciones. Es por eso que pisarán el escenario del Vive Latino el sábado como una especie de “vuelta” y no están nerviosos, pues anteriormente ya han convivido con agrupaciones de rock.

Su opinión es muy clara, no debería haber problema en mezclar los ritmos. “Va a ser bueno convivir con otro tipo de público, pero no es algo que no hayamos hecho, pues estuvimos en el Machaca, en Monterrey, con algunos rockeros. Será el inicio de algo nuevo”.

Reconoce que, a diferencia de 1997, cuando se separaron, estaban fastidiados de la convivencia y ahora las circunstancias están dadas para que sean ellos mismos quienes tomen las riendas de su camino.

“Hay una gran diferencia. Hoy nosotros manejamos el autobús del viaje, el avión. Sabemos dónde, cuándo y a qué hora; tenemos que defender a capa y espada el trabajo, pero después de eso decidimos y tenemos la posibilidad de escoger, programamos vacaciones cada determinado tiempo y es diferente. No es lo mismo a cuando traías un representante que te quería traer tocando día y noche”.

La experiencia la traen en las espaldas porque además de sortear la muerte de su compañero José Luis Villareal Choche, pasaron otro mal momento al perder su nombre artístico que se quedó en manos de un representante. Aunque afirman que nunca quisieron pelear por él, después volvieron con El Gigante de América y fue solamente en México en donde no podían presentarse tal como se dieron a conocer. Tras su firma de contrato con Sony Music, lo recuperaron por las negociaciones que hizo la disquera.

Este 24 de marzo editan su álbum “1F Primera Fila” (producido por Memo Gil), con el que se convierten en los primeros del género regional mexicano en grabar en ese formato con invitados como Cristian Castro, Illya Kuryaki & The Valderramas, León Larregui, Julieta Venegas y LemonGrass.