Dale Dale – Héctor reprueba a Miguel

Héctor reprueba a Miguel

El primero en salir a criticar abiertamente al actual Gobierno del Estado fue el senador Héctor Yunes Landa, quien en redes sociales, publicaciones y videos desde hace varios días ha estado haciendo pronunciamientos y ha ido desmenuzando el desempeño del gobierno panista en algunas de sus áreas, sus titulares y como se ha conducido Yunes Linares, de acuerdo a lo que ofrecieron en la pasada campaña y lo que en la realidad están haciendo ya en funciones y que por supuesto ha sido muy distinto y distante de lo que prometió el primer gobernador del PAN en Veracruz.

Por lo que citó el lunes por la mañana para revisar los primeros 100 días de este gobierno, comenzando con los nombramientos más importantes y los secretarios que forman el gabinete estatal y que no tienen experiencia en las áreas que manejan, principalmente en Seguridad Pública, a donde han quedado de manifiesto que el de primer reprobado es Jaime Téllez Marié, no ha podido con su cargo, desde que llegó la inseguridad se ha disparado a niveles incontrolables, a diario hay por todo el estado ejemplos claros de que la delincuencia anda por todos lados cometiendo todo tipo de crímenes con total impunidad.

Aunque Héctor Yunes Landa dice no ver con malos ojos a Julen Rementería en SIOP, la realidad es que no cuenta con los conocimientos adecuados para ese puesto, ya que no es ingeniero, ni tiene conocimientos académicos o empíricos para el desempeño de secretario de Infraestructura y Obra Pública, antes de dedicarse a la actividad que lo ha hecho riquísimo, la política, sólo había tenido experiencia en vender calcetines, camisetas y calzones y demás ropa de la tienda familiar del centro del Puerto de Veracruz, “El Importador”, negocio que terminó en quiebra.

En lo que tampoco cumplió el gobernador Yunes Linares fue en la promesa de que el contralor del estado sería a quien la Universidad Veracruzana designara, pero al final mandó a traer a quien estaba de síndico con su hijo en el ayuntamiento de Boca del Río, Guillermo Moreno Chazarini, la mitad de los principales cargos en el gabinete estatal los ocuparon juniors, amigos y recomendados de Miguel Ángel Yunes Márquez. El colmo es el nombramiento del fiscal general del estado, poniendo alguien cercano a modo y que no cuenta con experiencia en ningún área de la procuración de justicia.

Héctor reprueba los 100 días de gestión del gobierno de Yunes Linares, no fue un acto de grilla política, sino de evaluar con información los malos resultados obtenidos hasta ahora. Coincide el senador Héctor Yunes Landa con la mayoría de los veracruzanos.

Renato defiende a Flavino

Tarde pero seguro salió el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón, quien el domingo hizo mutis y hasta ayer convocó a una rueda de prensa en la sede del PRI estatal, en donde con unos pocos acompañantes, entre ellos Marco del Ángel, Martha Montoya y Silvia Domínguez salieron a hablar en defensa de Flavino Ríos por la detención que sufrió este domingo, aunque sea para que vieran que eran solidarios con su compañero de partido y ex gobernador interino del estado.

Lo que no se ha dicho pero se lee entre líneas, es que la reestructuración de la deuda que no tenía fecha para ser aprobada será retrasada con esta nueva confrontación en la que están los partidos políticos y menos que se aproximan las elecciones municipales de nueva cuenta.

El sector salud estatal, enfermo grave

En Salud, como en muchas de las áreas que el Gobierno del Estado, presume que se han mejorado las cosas, es algo que ni de lejos es cierto, ya que los hospitales siguen con muchas carencias. En los hospitales estatales se comprueba la incapacidad del gobierno de dar servicio elemental, muy lejos estamos de que se proporcionen servicios básicos de salud de calidad. Es un espectáculo deprimente transitar por las instalaciones de los hospitales, gente apilada por todos lados en el piso, quejándose y lamentándose, esperando atención o noticias de su familiar que está internado. Es tan precaria la atención, que acaban de dejar sin dar de comer a los enfermos en el Hospital General de Altotonga.

Cuando en el de Veracruz siguen sin rehabilitar las áreas para análisis clínicos, radiografías, tomografías y otros estudios que requieren los enfermos, los cuales antes eran subrogados en parte o en su totalidad, ahora se asignó al laboratorio del Hospital Privado De María el atender estos servicios, que les son cobrados directamente a los pacientes, por supuesto que está concesión se otorgó sin licitación. Según médicos especialistas, las condiciones actuales de hospitales como el general de Veracruz, no garantizan un servicio médico de calidad mínima, y las condiciones sanitarias de las instalaciones pueden en muchos casos propiciar el contagio y propagación de otras enfermedades.