Miguel Ángel salió peor que Duarte: Héctor

ADRIANA MUÑOZ

El senador Héctor Yunes Landa criticó los primeros 103 días de gestión del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de quien, dijo, “está saliendo peor que Javier Duarte.”

A continuación parte del discurso:

Han transcurrido los primeros 100 días de este gobierno, el primer trimestre, de los ocho, que durará esta administración.

Ya han transcurrido más de tres meses, los que son suficientes para medir el talante del gobernante, su ecuanimidad y sus capacidades para cumplir lo que prometió.

Como veremos hay un déficit absoluto, preocupante y lastimoso en cada uno de los rubros que de este gobierno ya es posible evaluar.

Perfiles y oriundez

Miguel Ángel prometió cambiar de fondo el modelo de gobierno.

Se nos dijo que se gobernaría con veracruzanos y veracruzanas, y cito textual, “con la capacidad, experiencia, talento y el conocimiento suficiente para enfrentar el reto de gobernar Veracruz”.

La primera acción de irresponsabilidad del nuevo gobierno, es la de allegarse precisamente de inexpertos en las áreas en las que fueron nombrados.

Seguridad

Uno de los compromisos más reiterados de Miguel Ángel, fue devolver la seguridad a las familias veracruzanas.

El compromiso fue que en los primeros 60 días de su gobierno, a partir del primero de diciembre, notaríamos un cambio sustantivo en la seguridad.

Hoy cumplimos 103 días del gobierno del cambio, 43 más del plazo que él mismo se fijó para dejar de vivir sin miedo, para vivir más seguros. Les pregunto: ¿vivimos sin miedo?, ¿Vivimos más seguros?.

También se comprometió a que se aplicarían las tecnologías más avanzadas para combatir a los delincuentes:

La realidad es ésta: No hay nada sofisticado, ni tecnología, ni satélites, ¡¡ni DRONES!!. Lo que sí hay son más ¡¡LA-DRONES¡¡ y técnicas disuasivas de hace 50 años.

Lo que también hay es un discurso que raya en la desfachatez y en la regresión a las justificaciones duartistas.

El 2 de enero pasado, el gobernador festinó que sólo se roban coca colas y cien pesos.

Después, el 7 de febrero, dijo que no tenía una varita mágica, justificación común de los gobernantes cuando son rebasados por los problemas que deben resolver. Posteriormente, el 9 de febrero, declaró que la inseguridad es solo un tema de percepción de los veracruzanos.

Finalmente tuvo que reconocer tácitamente que el problema de la inseguridad se le salió de control y no le quedó más que solicitar al gobierno federal la entrada de la gendarmería.

No fue suficiente, ahora incluso reconoce que no basta la Marina, el Ejército y la Gendarmería, el 7 de marzo pasado solicitó la llegada de la Policía Militar.

Finanzas

En materia financiera desafortunadamente no hay cambio en Veracruz.

Como candidato Miguel Ángel se oponía tajante a endeudar a nuestro estado.

“Negociaré con la Banca de Desarrollo un mejor perfil de deuda para Veracruz, ya sea con mejores tasas, plazos de amortización, periodos de gracia y desde luego mejores plazos, de manera tal que SIN endeudarnos más, podamos hacer más”.

Pero este gobierno padece el ya popular síndrome de decir una cosa, y hacer otra.

En diciembre de 2016 el gobierno del cambio contrajo dos créditos por un total de 4 mil 400 millones de pesos. Contrario a su pregonar, esos créditos se adquirieron en total opacidad: nadie sabe en qué institución se contrataron, a qué tasas y en qué condiciones.

En síntesis, en su primer mes de gobierno endeudó a Veracruz, por 4 mil 400 millones de pesos, que son 900 millones de pesos más que la deuda total que contrajo el gobierno del licenciado Alemán, en seis años y que tanto criticó Miguel Ángel.

Días después, en enero pasado presentó una iniciativa al Congreso Local para reestructurar la deuda por 46 mil millones de pesos y hacerla pagadera a 50 años, aunque después reculó y propuso un plazo de 30.

Lo que sí es un hecho es que la iniciativa adolece del principio de transparencia, pues no refiere ni las identidades, honorarios y comisiones que cobrarán los asesores financieros que intervendrían en esta reestructuración. Honorarios y comisiones que podrían exceder los mil millones de pesos.

En suma, quiere un cheque en blanco…

Otro incumplimiento se da en materia fiscal: afirmó el 24 de abril pasado, que daría atrás al incremento del impuesto a la nómina de 3 a 2 por ciento. Pero lo único que hizo en diciembre, ya como gobernador, fue condonar recargos y multas.

De manera enfática reitero: el Impuesto a la Nómina del 3 por ciento continúa. No ha habido la reducción al 2 por ciento que Miguel Ángel Yunes prometió.

Tampoco ha cumplido su palabra a los automovilistas de reducir el cobro de la verificación pues dicho trámite, lo acabo de confirmar, se sigue cobrando en 365 pesos.

También se comprometió a que la concesión de los verificentros sería dada a la Universidad Veracruzana y que las utilidades serían aplicadas a favor de su patrimonio. Situación que tampoco ha sucedido.

UV

Y ya que hablamos de la Universidad Veracruzana, los estudiantes y la comunidad académica siguen a la espera que cumpla su palabra.

El 11 de abril, en plena campaña, a sabiendas de la situación financiera del Estado, se comprometió a cubriría el adeudo que el Gobierno mantiene con la Universidad Veracruzana, lo que hasta la fecha no ha hecho.

Se comprometió además, que incrementaría el presupuesto de la Universidad Veracruzana, pero ya en funciones, por el contrario, lo redujo.)

Adicionalmente, ha dejado de cubrir el pago de becas de manutención a 10 mil estudiantes, lo que obligó al reclamo de la Rectora el pasado 2 de marzo.

Becas deportivas

Otro grave incumplimiento y contradicción, es que Miguel Ángel afirmó que sería el gobernador que más impulsaría el deporte en Veracruz, y jóvenes atletas paralímpicos apenas la semana pasada, después de recibir una respuesta negativa a su petición de 9,100 pesos que les faltaba para asistir a los juegos Panamericanos juveniles en Brasil. Botearon en las calles de Veracruz para ello.

Yo me pregunto ¿Cuál es la lógica del gobernador para ofrecer, supuestamente de su bolsillo, vales de despensa por 500 pesos a quienes saquearon los comercios en Veracruz y al mismo tiempo negar 9,100 pesos, el equivalente a 18 despensas a estos deportistas paralímpicos, orgullo y ejemplo de nuestra sociedad?

Transparencia

Se nos dijo también a los veracruzanos que todas las licitaciones de obras públicas, adquisiciones y adjudicaciones directas serían públicas y transparentes. Que en todas las licitaciones participarían organismos como Causa Común y Transparencia Mexicana Hasta ahora lo único público es la falta de transparencia del autollamado gobierno del cambio.

Y ya que estamos en el tema, quedó en el limbo la procedencia de los miles de vales que el gobernador entregó a los saqueadores de Veracruz.

Primero, dijo que se trataba de recursos propios, y luego se conoció que no era así, sino que eran emitidos por la Sedesol Estatal.

También está sin cumplir el compromiso de que todos los funcionarios de su gobierno harían público sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses. No hay una sola.

Despedidos

En campaña, el gobernador pidió a los burócratas estatales que votaran por él, que no le tuvieran miedo, lo que una gran mayoría de ellos creyó, teniendo como respuesta, apenas tomo posesión como gobernador, la orden de un despido masivo de trabajadores, incluyendo el total de trabajadores del seguro popular.

Migrantes

Ante el contexto internacional y la amenaza del Presidente Trump, miles de veracruzanos que radican en Estados Unidos recienten la indiferencia del Gobierno del Estado.

La administración estatal no se ha pronunciado, y menos atendido, sobre la amenaza de deportación que recae sobre miles de paisanos radicados en el país vecino.