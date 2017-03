Pau Donés vuelve a los escenarios

Ciudad de México

Con un ánimo contagioso y con muchas ganas de subir al escenario, el cantante español Pau Donés le planta cara al cáncer y asegura “el doctor me ha dicho que tengo que volver al escenario porque si no me voy a volver loco”.

Y lo hará por primera después de dos años, en el primer día del Vive Latino acompañado de sus colegas de Jarabe de Palo, con quienes celebra 20 años de complicidad.

“Será un concierto eléctrico, tenemos una hora y vamos a reventarlo, desde el primer tema hasta el último son conocidísimos, las versiones son muy rockeras, a va a estar a full”.

El intérprete de “Flaca” explicó que a pesar no estar enfrente del público, ha disfrutado mucho los ensayos, pese a que uno fue un día después de que le hubieran puesto una quimio, pero aseguró se olvidó de todo y la pasó muy bien, por eso ya está ansioso de que llegue el sábado y pueda subir al escenario “a dar guerra”.

“El cáncer es una enfermedad grave, incluso peligrosa, pero se pueden hacer muchas cosas, incluso llevar una vida normal. Yo siempre he escuchado más a la cabeza que al cuerpo y seguramente por eso tengo cáncer, soy hiperactivo y la cabeza siempre ha ido a toda velocidad, ahora escucho al cuerpo más que a la cabeza y éste me pide el concierto del sábado en el Vive Latino, me pide el concierto Pa’l Norte en Monterrey, me pide eso, tenemos un año de conciertos y al final lo que éstos generan es la endorfina, que lo que hace es hacerte sentirte bien. Me fui por prescripción médica y vuelvo por prescripción médica”.

Después de haber superado el cáncer de colon, una lucha que le llevó dos años, hace una semana se le diagnosticó un nuevo tumor, ahora en el perineo, pero decidió no parar e iniciar su gira. Pau Donés dice que sacó fuerza de la vida misma y disfrutar el ahora.

“Yo no creo en Dios, lo que siempre digo es, la vida te pone retos, no quiero decir obstáculos porque nosotros somos atletas de la vida y ésta te va poniendo una serie de retos y tú los vas pasando, entonces los puedes pasar por ‘cojones’, porque hay que pasarlos, o por ganas, porque quieres pasarlos o al menos con buena actitud, y yo soy de esos. Lo estoy viviendo con normalidad, como siempre lo he hecho”.

Por eso quiere compartir con sus fans alegría, “muy buena onda” y momentos a través de la música, “porque por el momento no me dan ganas de irme”. Es por eso que 50 palos es un trabajo que no sólo se pensó como un disco, también es un libro y una gira que lo regresará el 11 de septiembre a la Ciudad México, después a Guadalajara, Monterrey, Tijuana, por mencionar algunas ciudades.

“Este año cumplí 50 años, 20 de Jarabe y lo que hemos querido es celebrarlo con música y regrabando las canciones tal y como vinieron al mundo, a instrumento y voz, son 21 temas de Jarabe, los más conocidos, más un tema nuevo, que escribí en estos últimos dos años”.