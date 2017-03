Rechazan otra vez reestructura de Yunes

Carlos Alvarado

Con 25 votos en contra y 25 votos a favor, el dictamen de la reestructuración de la deuda pública fue rechazado por el pleno del Congreso del Estado la reestructuración de la deuda pública de Veracruz.

A pesar de que el PRI había presionado para que se pagara a los ayuntamientos las deudas del 2016, con recursos excedentes de la reestructuración de la deuda pública, el grupo legislativo votó en contra de la iniciativa, junto con Morena y no se logró la aprobación del dictamen de la comisión de hacienda del estado.

Cabe recordar que la única modificación que se le hizo, al dictamen sobre la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno de Veracruz está contemplada en el artículo 12, en el cual se establece que en el caso de que haya liberación de recursos es para enfrentar el déficit financiero del estado, y en caso de haber remanentes, se aplicarán preferentemente a la terminación de obra pública inconclusas o devengadas en el año 2016 en los 212 ayuntamientos

El referido dictamen autoriza al titular del Poder Ejecutivo para iniciar el proceso de refinanciamiento o reestructura de la deuda pública del Gobierno del Estado por 42 mil millones de pesos derivados de 21 créditos; además, de 4 operaciones financieras (Bono Cupón Cero Federal) por más de 6 mil millones de pesos.

La iniciativa proponía que se podría realizarse el número de operaciones que resulten pertinentes para la reestructuración o refinanciamiento parcial o total de las obligaciones financieras a cargo del Gobierno del Estado que tengan su origen en los financiamientos contratados por las administraciones estatales anteriores, y que durante el período de vigencia de este Decreto se encuentren inscritas en el Registro Público Único.

Líder de Morena en el Congreso afirmó que dos artículos del dictamen violan el principio de anualidad.

Xalapa, Veracruz

El líder de la bancada legislativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Amado Cruz Malpica, alertó que dos artículos transitorios del dictamen de la reestructuración de la deuda daban carta abierta al gobierno de Miguel Ángel Yunes para contratar deuda en 2018, si no se podían concretar operaciones este año, con lo cual se violenta el principio de anualidad.

El artículo señala que las operaciones de contratación, reestructura o refinanciamiento que no sean concretadas en el presente decreto, podrán realizarse en el ejercicio fiscal del 2018.

Criticó también que el artículo transitorio tercero del dictamen –que no estaba incluido en la propuesta original- es una sumisión del Congreso ante el Ejecutivo, pues se prevé derogar en el marco local cualquier disposición que se oponga al mismo de igual o menor jerarquía.

Al fijar su posicionamiento en tribuna, señaló que el dictamen sometido a votación no era el mismo presentado original sino la tercera versión de un dictamen negociado en la opacidad y que no está justificada financieramente.

Comentó que las versiones del dictamen tienen cambios sustanciales entre sí.

-¿Está el gobernador al tanto de las negociaciones entre el PRI y el PAN?

-El grupo parlamentario votó en contra y la diputada Daniela Griego parte de la comisión de Hacienda del Congreso se negó a firmar el dictamen.

No queremos cometer errores del pasado: PRI

Carlos Alvarado

La secretaria de la mesa directiva del Congreso local, la diputada priista, Regina Vázquez Saut afirmó que el voto en contra del dictamen de la reestructuración de la deuda pública fue “porque necesitamos transparencia, necesitamos mayores datos, por eso votamos en contra”.

Cuestionada sobre los posibles problemas que genera la reestructuración de la deuda pública, la legisladora afirmó: “siempre ha dicho el gobernador que es respetuosa de los tres poderes, y congruente con sus palabra, estamos analizando la iniciativa para no cometer los errores del pasado, ya que se ha criticado que en esta iniciativa no existe claridad y transparencia en cuanto a los montos, tasas de interés, ahorros y no se puede aprobar una iniciativa así”.

Cuestionada respecto a que si el voto en contra del PRI, fue por la detención del ex gobernador Flavino Ríos Alvarado y la negociación de su salida, la también secretaria del CDE del PRI dijo:

“No. Creo que se debe separar el tema que le compete a la mayoría de los veracruzanos como es la reestructuración de la deuda pública, el saber hacia dónde se dirigen los recursos públicos, y otro tema es lo político”, concluyó.

Reestructuación de deuda es más deuda: Juntos por Veracruz

Carlos Alvarado

El coordinador del grupo legislativo Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, afirmó que “siempre he dicho que reestructurar deuda es más deuda”.

En entrevista afirmó: “siempre he dicho que reestructurar deuda es más deuda, hay opacidad por parte de la secretaria de Finanzas y Planeación en la transparencia de ver el tema de la reestructura, cuando es lo que en verdad debe el estado de Veracruz, cual es el tema de la hacienda del estado y hay mucha opacidad y al no haber transparencia, creo que como diputados tenemos un compromiso más grande con los veracruzanos y no podemos votar por votar”.

Añadió que “una reestructuración es muy importante, y se habla del futuro de los veracruzanos, ellos manejan que existirá un colapso financiero de no aprobarse la reestructuración de la deuda, por eso queremos que se ponga en la mesa y se transparenten las cosas.

“Esta soberanía no tiene esa información, no nos fue compartida a los diputados y hay mucha información que no tenemos y no podemos votar al vapor algo que no conocemos”, agregó.

Finalmente, dijo que hasta que no exista transparencia y claridad en el tema el grupo legislativo Juntos por Veracruz no avalara con su voto la reestructuración de la deuda pública de la entidad.