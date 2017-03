El Titán dice adiós al clásico

México, DF

Entradas las primeras horas del lunes pasado, Adrián González calificó como “el principio del fin del Clásico Mundial de Beisbol”, el bochorno que sufrió el Comité organizador del certamen al anunciar que México era el país que disputaría el juego de desempate contra Italia, cuando minutos después se retractaron y colocaron a Venezuela.

Desde ese momento, el “Titán” externó que dudaba en volver a participar en este torneo. Este miércoles lo ubicó por debajo de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas y sentenció que no se volverá a vestir con la franela tricolor para disputar el Clásico.

“Quieren ser como la Copa Mundial [de futbol], pero ni siquiera se le acercan a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas”, dijo González en su regreso a los campos primaverales de los Dodgers de Los Ángeles.

El “Titán” fue más allá. El primera base declaró que no le recomendará a nadie acudir al Clásico, pues es un torneo mal organizado, en fechas incorrectas y con una estructura que no es firme, como en las Grandes Ligas.

“Nunca lo volveré a hacer. No vale la pena. Le diré a cualquiera que me pregunte que no juegue”.

El deportista mexicano mejor pagado de la actualidad ha participado en las cuatro ediciones del Clásico. Ninguna eliminación le dolió tanto como la del domingo. La comisión técnica del torneo determinó que el criterio de desempate, carreras permitidas por inning defendidos, implicaba que Italia avanzó con un promedio de 1.05 y Venezuela con 1.105. México quedó fuera con 1.117.

El ”Titán” mencionó que habló con Kim Ng, la vicepresidenta ejecutiva de operaciones de beisbol de MLB, y se le explicó que el comité técnico del torneo no es responsable por la información difundida en Twitter por el Clásico y MLB.

“¡Representas a MLB! ¿Cómo que no eres responsable?”, contó el inicialista sobre la respuesta.

El próximo certamen será dentro de cuatro años. González no quiere volver a representar a México, aunque existe la posibilidad de ir a Tokio 2022, Juegos Olímpicos donde regresa el beisbol.