Flavino es un rehén: abogado

Ciudad de México

Jorge Reyes Peralta, abogado de Flavino Ríos, reiteró que su defendido es rehén del gobierno en turno en Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, y que están conscientes de que no van a permitir su salida de prisión.

“Se quedó al descubierto que la acusación que se le hace a Flavino Ríos Alvarado con pruebas fabricadas es una acusación sin ningún sustento.

“La fabricación obedece que la teoría del caso que plantea la Fiscalía General del Estado de Veracruz es de que una persona que no tiene ningún cargo específico, así lo declaró en la carpeta de investigación, es la que recibió un día después de que Flavino toma posesión como gobernador de Veracruz, resulta ilógico que se haya presentado al aeropuerto y haya pedido una persona que no tiene un cargo específico que le dijera al Director de Servicios Aéreos que le dieran facilidades a Javier Duarte”, dijo el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

En ese orden, esta persona elabora una tarjeta informativa y posteriormente le dice al Director de Servicios Aéreos que fue el gobernador Flavino Ríos quien le dio la instrucción, detalló.

Por otra parte, el abogado aclaró que en la carpeta de investigación no se ha podido documentar que existía una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte en el momento que toma la aeronave, y por lo cual se le señala a Flavino Ríos facilitar su fuga.

“Con eso se le cae la teoría del caso que presenta para imputar a Flavino Ríos Alvarado”.

El abogado Reyes Peralta también dijo que desde ayer empezó a salir a la luz el hecho de no una, sino dos acusaciones en contra del ex gobernador interino, por el temor que este sábado obtuviera su libertad.

“Porque ese día la jueza a partir de las ocho de la mañana del sábado va a celebrar la audiencia de vinculación y ahí expondremos nosotros nuestro material probatorio. Cuestionaremos el que tiene la Fiscalía e interrogaremos a las personas que deponen en esa carpeta de investigación.

“Flavino Ríos es rehén del gobierno en turno del estado de Veracruz, eso es evidente; no le van a permitir que salga, le van a estar inventando, fabricando denuncias con pruebas falsas como esta”.

El abogado Jorge Reyes dijo que ayer martes estuvo con Flavino Ríos y se muestra entero, “Flavino es un político de peso completo, le sabe perfectamente las entrañas”.

Asimismo, adelantó que se encuentran preparados desde su defensa para enfrentar lo que venga.