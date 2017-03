Los diputados no son empledos del gobernador:Renato Alarcón

Carlos Alvarado

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Renato Alarcón Guevara, afirmó que los diputados no son empleados del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que no puede dejarles de pagar o disminuir su salario.

En conferencia de prensa, declaró que los legisladores del tricolor así como los de otros partidos que votaron en contra, fue por desconocimiento, pues no sabían a fondo de que se trataba la reestructuración de la deuda pública.

Agregó que “El Poder Legislativo no es empleado del gobernador, es más fácil que los diputados no le paguen al gobernador que el gobernador a los legisladores”.

Cabe recordar que la noche del martes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en un video aseguró que prefería pagarle a un maestro, a un policía, a un jubilado, antes que pagarle a un diputado que no tuvo un compromiso con Veracruz.

En ese sentido, Renato Alarcón, negó que la detención de Flavino Ríos haya tenido que ver con la votación de la reestructuración de la deuda, “El problema no fue la detención de Flavino, los diputados no contaron con la información; lo que preguntaron los diputados fue que se va hacer con el dinero y dijeron cubrir el déficit, pero no dijo cuál”.

Además indicó que “lo más grave me parece es el satanizar un poder, ayer que vi un video en donde se responsabiliza al congreso, ahora se quieren pasar por el arco del triunfo a Montesquieu, ya que los poderes, tienen funciones diferentes, los presupuestos los propone el ejecutivo y los aprueba el legislativo, los ejerce el ejecutivo pero es el legislativo quien tiene el poder cambiar los montos del presupuesto y es más fácil que le recorten los sueldos los diputados a él (en referencia al gobernador), que a los diputados, sin embargo el comentario denota una expresión de un gobernador que quiere ejercer el control absoluto”.

Finalmente dijo que “hoy lo que debemos de hacer es construir las cosas que nos permitan tener mejores condiciones de vida para los veracruzanos y responsabilizarnos en la parte que nos toca, si tan importante era la reestructura y tan necesaria como dicen, debemos aclarar que a los maestros, médicos, enfermeras, se les paga desde el gobierno federal, el recurso esta etiquetado y no podemos responsabilizar de circunstancias que no son a quienes no tienen la culpa, lo único que hicieron los diputados es votar en la conciencia de que el Estado requiere, pero no con opacidad, no puede haber un esquema de reestructura si no están claras las garantías de como se va a ejercer el recurso”.