Reestructura significaba aumentar la deuda 34 mil millones: Morena

Carlos Alvarado

Los diputados de Morena no están dispuestos a trabajar sin salario, advirtió su coordinador, Amado Cruz Malpica, al referirse al mensaje del gobernador, Miguel Ángel Yunes, donde amagó con no entregar su salario para a cambio seguir pagando a maestros, enfermeras y policías cuando la crisis deje sin dinero al gobierno estatal por no haber reestructurado la deuda.

En conferencia de prensa afirmó que de acuerdo con un estudio del académico de la UV Rafael Arias Hernández, haber aprobado la reestructura significaba aumentar la deuda unos 34 mil millones de pesos, por lo que votaron en contra.

“Reestructurar la deuda que se tenía implica el aumento en pago de intereses de la deuda en ese plazo de cerca de 34 mil millones de pesos más. Hay que decirle a los veracruzanos que hubo un rechazo a la legislatura anterior precisamente por no realizar bien el trabajo de examinar las reestructuraciones y los endeudamientos del estado”, sostuvo.

En conferencia de prensa, su compañera de bancada, la diputada local Daniela Griego Ceballos, aseveró que es falsa la versión que han dado diputados del PAN y PRD de que en el mes de mayo la crisis económica impediría pagar salarios al personal del gobierno, pues dijo que tanto los recursos para programas como la nómina, sobre todo de maestros, proviene de la federación.

“Es una información que no responde a la verdad, no es cierto y no tienen que ver con el asunto de la reestructuración. Y hay otro asunto igual de delicado que es qué se va a hacer con la deuda de corto plazo, que tiene que ver con acreedores, con proveedores, con lo que se debe al SAT, a la Universidad Veracruzana y que está reconocido en documentos”.

Finalmente la legisladora local por Xalapa, Tanya Carola Viveros Cházaro, recordó que Morena propuso la iniciativa de austeridad republicana que contempla reducción salarial a altos funcionarios y eliminación de gastos superficiales del gobierno, que los diputados del PAN no han querido discutir.

“En el cálculo que tenemos, eso significa ahorrar 44 millones de pesos diarios. Por ahí salió un video donde dice el gobernador que se van 20 diarios a la deuda, pues ahí están otros 24, nada más que se trata de voluntad política. Vamos a bajarnos los sueldos, empecemos por nosotros los diputados, pero también el gobernador, también el secretario de gobierno.

Si no pagan a los pensionados es porque no han querido reducir un mínimo de sus privilegios”.