Dictan nueva prisión preventiva de 6 meses a Bermúdez

Redacción AZ

El ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita obtuvo una nueva medida cautelar de seis meses de prisión preventiva por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, otorgado por la Juez de Control Estrella Iglesias Gutiérrez

También la autoridad judicial prohibió a Bermudez Zurita abandonar el país y pagar un millón de pesos como parte de la prórroga de las medidas cautelares dictadas en el proceso 221/2016 por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Este jueves el ex funcionario estatal acudió a la sala 2 de juicios orales en la comunidad de Pacho Viejo a una nueva audiencia para revisar las medidas de proceso por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta medida cautelar de prisión preventiva de seis meses otorgada este jueves, comenzó a partir del 11 de marzo por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según Bermúdez Zurita, argumento como defensa que ha acudido a las audiencias que lo han citado y no planea salir del país, ni evadir la justicia.

El pasado 11 de marzo concluyeron las medidas dictadas en noviembre por la juez, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó la ampliación del plazo a un año, pero Iglesias Gutiérrez otorgó seis meses.

El ex secretario de Seguridad Pública y el Jefe de la Unidad Administrativa de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) Alejandro Contreras Uscanga fueron acusados por la FGE de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

También la FGE acusó al ex secretario de Seguridad Pública y a Roberto Esquivel Hernández – socio de diversas empresas con Bermúdez Zurita- por el delito de tráfico de influencias en agravio del servicio público, debido a que se benefició con contratos millonarios.

Bermúdez Zurita llegó a la audiencia citada en la sala 2 de juicios orales pero no se presentaron Contreras Uscanga y Esquivel Hernández, por lo que sus abogados se presentaron para escuchar las determinaciones de la juez.

El abogado José Martín Rivera Martínez, representó a Contreras Uscanga y ahí señaló que su cliente está enfermo de diabetes y padece insuficiencia renal, por lo que no podría asistir y solicitó la ejecución del acto.

En tanto que la abogada, Claribel Guevara Pérez, representó Esquivel Hernández, y argumentó que su cliente ha deteriorado en su salud, al presentar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por lo que no podría asistir.

Al respecto la FGE solicitó a la autoridad judicial, ante la reiterada conducta observada por Contreras Uscanga y Esquivel Hernández de no presentarse a las audiencias, de que se realice la revisión personal domiciliaria por parte de peritos médicos de ambos imputados, a fin de constatar que no se realicen actos presumibles de violación al proceso penal.

Esta solicitud de la FGE, fue concedida por la juez de control, por lo que los dos abogados aceptaron las visitas de comprobación domiciliaria.

La juez explicó que las medidas cautelares fueron dictadas por separado, así que la ausencia de Contreras Uscanga y Esquivel Hernández no influía en la audiencia de Bermúdez Zurita.

El ex secretario de Seguridad Pública expresó que no comprendía por qué le dictaban una medida cautelar más, debido a que no piensa salir de México.

En el juicio Bermúdez Zurita exclamó “Sigo viviendo en el estado, cada vez que se me ha citado he acudido. No veo el caso, no comprendo el por qué”.

Finalmente la juez Iglesias Estrella consideró que la FGE no falta a los Derechos Humanos de Bermúdez Zurita así que ordenó como medida cautelar prisión preventiva de seis meses más, que iniciaron a partir del 11 de marzo.