Le sugerí a Duarte hacerse a un lado y enfrentar la ley: Osorio Chong

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que el Gobierno Federal no reducirá el trabajo para aprehender al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

En conferencia de prensa al término de la firma de convenio entre la Segob y la Asociación de Superación por México, el encargado de la política interior recordó que fue el gobierno de la República el que señaló, inició la investigación y generó la petición de orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa.

“¿Es una prioridad? Por supuesto que lo es, por supuesto que estamos ayudando a la PGR para dar con la localización de Javier Duarte. No hay otro interés más que el que enfrente a las autoridades por todos los señalamientos, por todas las acciones, por todas las atrocidades que hizo en contra del estado de Veracruz. No vamos a bajar ni un solo momento el trabajo hasta dar con su paradero. Y lo dije, hemos dado con muchos criminales, complejos, difíciles, con los líderes de prácticamente todos los cárteles que están localizados en el país. Obviamente tenemos que dar con el paradero de Javier Duarte”.

En este marco, Osorio Chong dio a conocer detalles de la conversación que sostuvo con el ex priista antes de que se separara del cargo.

“¿En qué consistió? En decirle que estaba siendo un caos su estado y que el Gobierno Federal quiere intervenir pero no con él, porque entonces no generaba confianza con la ciudadanía. Le sugerí tomar una decisión para enfrentar la ley, y le sugerí hacerse a un lado para que pudiera entrar el Gobierno de la República a ayudar, y me refiero particularmente al tema de Coatzacoalcos donde estaban en un tema difícil de secuestros y de homicidios, y que lo validé inmediatamente que salió, estuve presente en Coatzacoalcos, y que la tasa de homicidios y de secuestros ha bajado de manera muy importante por la presencia de la federación. Él lo que me dijo en esa reunión, es que tenía la conciencia tranquila. Y le dije que pues yo le recomendaba ante esa conciencia tranquila que enfrentara la ley, que saliera y enfrentara la ley”.

En este contexto, el secretario de Gobernación anunció que en los próximos días sostendrán reuniones con los gobernadores para la firma de convenios en materia de seguridad, en donde se les hará entrega de los diagnósticos en los que se les informará cuántos policías municipales y estatales, así como cuánta inversión en tecnología tienen que hacer, para lo cual se tienen que comprometer si es que quieren recibir apoyo federal.